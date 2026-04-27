麗晶花園引入30外勞保安惹爭議　法團：本地人難請　籲放下偏見

政府在2023年推出「補充勞工優化計劃」及推出行業輸入勞工計劃，容許物業管理業等引入外地勞工，至今有超過5,000宗獲批。九龍灣麗晶花園近日引入約30名外勞保安，並於今日（27日）起陸續在屋苑服務，引來居民及網民熱議。



法團指，外勞保安除解決本地難以聘請保安員之難題外，亦可保證長期有全職保安員服務屋苑，又強調外勞均熟識廣東話並已完成本地課程，不妨放下偏見，「先公平觀察他們的表現再作定奪」。



九龍灣麗晶花園近日引入約30名外勞保安，並於今日（27日）起陸續在屋苑服務，引來居民及網民熱議。（麗晶花園業主立案法團 Facebook）

+ 2

今開始在屋苑提供服務 少部分擔任座頭替更崗位

麗晶花園法團昨日在Facebook公布，管理處已對新聘的外勞保安進行第二次培訓。該批保安已於今日（27日）開始在屋苑提供服務，主要負責外圍保安工作，少部分人會擔任座頭的替更。

法團指，該批外勞保安主要來自江門、新會、陽江等珠三角地區，全部能熟練使用廣東話溝通，並已完成香港的保安員QAS課程及領取保安員證書。為保障保安熟悉該樓宇與街坊情況，法團已要求管理處，擔任座頭保安者應該以本地保安為主。

管理處：近兩年外圍保安員已更換超過200人

管理處方面解釋，聘請外勞是因為本地保安員多傾向以兼職身份工作。自2023年管理處接手保安工作以來，外圍保安員已更換超過200人。法團又認為，外勞保安員除解決難以聘請保安員之難題外，亦可保證長期有全職保安員服務屋苑，以確保屋苑安全。

九龍灣麗晶花園近日引入約30名外勞保安，並於今日（27日）起陸續在屋苑服務，引來居民及網民熱議。（資料圖片）

法團：外勞保安比較年輕 廣東話對答如流

法團表示，外勞保安比較年輕，廣東話對答如流，反應亦相當好，會持續觀察外勞保安工作情況，不時與管理處檢視他們的工作情況。

九龍灣麗晶花園近日引入約30名外勞保安，並於今日（27日）起陸續在屋苑服務，引來居民及網民熱議。（麗晶花園業主立案法團 Facebook）

網民質疑法團解僱本地保安並以外勞取代

帖文一出迅即引來網民及居民熱議。有網民則質疑法團解僱本地保安並以外勞取代，惟法團回應指「炒佢地（哋）嘅係物管，唔係法團話事」，又公開屋苑保安公司為「泓建物業管理有限公司」。

法團：清潔外判引入外勞後確見到工作態度及水準改善

法團其後統一回應留言指，多年來一直要求物業管理公司解決駐員崗位人手流轉過快、質素參差的問題，但未見改善。法團又認為，「持香港身份證的員工也不一定會講廣東話，反而近日清潔外判引入外勞的確見到工作態度及水準的改善，加上外勞必須完成任期，所以工作態度認真亦會接受意見改進」，呼籲「不妨放下偏見」，「公平觀察」外勞保安的表現再作定奪。

法團又強調今次決定是經過一班熱心業主盡力、平衡各種情況後而作出，「沒有多餘的情緒，更多是理性的分析和平衡各業主的權益」，歡迎業主加入法團參與事務，「讓麗晶花園成為你想要的樣子」。