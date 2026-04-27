港大設治理及政策學院冀推動政策改進 日本前首相等指導戰略發展
香港大學今日（27日）舉行成立治理及政策學院，由英國布朗大學（Brown University）講座教授黃勁豪回港擔任創院院長；日本前首相鳩山由紀夫和泰國前副總理蓬提普．提普坎納納等出任學院戰略發展委員會成員。
學院的碩士課程計劃在9月錄取80至100名學生。黃勁豪期望，課程能在未來三至四年變成國際課程，招收30%海外學生。他又期望學生能應用學術研究發現，推動政策改進。
黃勁豪在英國生活40多來，在布朗大學任教20多年，主要教授公共政策學科。他說，港大治理及政策學院有數個特色，包括與法律學院、社會科學院、商學院有密切聯繫，可借用其資源，甚至有教授從其他學院調至，與其他行政學院的結構不一；學院設立在港大，而香港正是東西南北的交匯點，可構成全球的橋樑，促進交流。
港大治理與政策學院的戰略發展，由具備卓越國際影響力的委員會指導，成員包括諾貝爾獎得主；另有前政府首腦，如日本前首相鳩山由紀夫、泰國前副總理蓬提普．提普坎納納等。
黃勁豪期望，學生可應用研究發現，推動政策改進，結合理論與實踐，日後畢業到政府部門工作時，可運用所學知識。他續指，學院9月計劃錄取80至100名學生參與其碩士課程，期望未來三至四年可讓課程變成國際課程，招收30%或更多的海外學生，讓本地學生了解更多國際形勢，建立職場人脈。
香港已有其他院校設政策學院，被問港大的治理及政策學院與其他有何不同，黃勁豪指，港大政策學院有三大學院支持，不需花太多時間便可克服一些行政障礙，方便合作。他舉例指，若學院需舉辦AI治理相關的訓練，可輕易找到法律系的教授來參加。
最近香港發生宏福苑火災、安全帶之亂等問題，被問作為一個公共政策學者，香港有何管治上的問題需解決，以及課程如何能協助解決這些問題。黃勁豪未有正面回應，僅指香港不缺乏人才、良好的想法中，政府部門亦有很多具經驗的領導人才，作為學術部門，希望提供學術研究及政策教育，為香港作出貢獻，並與公務人員學院建立合作，了解其有何需要幫忙，如協助分析數據，幫忙搜集資料。
國安法實施後，有意見認為學術自由受限，被問及本港是否具備政治條件開辦此類學院，黃勁豪僅指只要有人在城市中生活，政策學系便是必需，他又提到很多地方面臨人口老化、氣候變化等問題，且問題不斷變化，為政府帶來壓力，政策學院正正是針對這些問題出現。