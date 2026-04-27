港大設治理及政策學院冀推動政策改進　日本前首相等指導戰略發展

香港大學今日（27日）舉行成立治理及政策學院，由英國布朗大學（Brown University）講座教授黃勁豪回港擔任創院院長；日本前首相鳩山由紀夫和泰國前副總理蓬提普．提普坎納納等出任學院戰略發展委員會成員。



學院的碩士課程計劃在9月錄取80至100名學生。黃勁豪期望，課程能在未來三至四年變成國際課程，招收30%海外學生。他又期望學生能應用學術研究發現，推動政策改進。



港大治理與政策學院院長黃勁豪（梁鵬威攝）

港大治理與政策學院院長黃勁豪（梁鵬威攝）

黃勁豪在英國生活40多來，在布朗大學任教20多年，主要教授公共政策學科。他說，港大治理及政策學院有數個特色，包括與法律學院、社會科學院、商學院有密切聯繫，可借用其資源，甚至有教授從其他學院調至，與其他行政學院的結構不一；學院設立在港大，而香港正是東西南北的交匯點，可構成全球的橋樑，促進交流。

港大治理與政策學院的戰略發展，由具備卓越國際影響力的委員會指導，成員包括諾貝爾獎得主；另有前政府首腦，如日本前首相鳩山由紀夫、泰國前副總理蓬提普．提普坎納納等。

日本前首相鳩山由紀夫出任香港大學治理及政策學院戰略發展委員會成員。（bilibili/ @食貧道）

+ 2

黃勁豪期望，學生可應用研究發現，推動政策改進，結合理論與實踐，日後畢業到政府部門工作時，可運用所學知識。他續指，學院9月計劃錄取80至100名學生參與其碩士課程，期望未來三至四年可讓課程變成國際課程，招收30%或更多的海外學生，讓本地學生了解更多國際形勢，建立職場人脈。

港大治理及政策學院首學年時間表。（董素琛攝）

香港已有其他院校設政策學院，被問港大的治理及政策學院與其他有何不同，黃勁豪指，港大政策學院有三大學院支持，不需花太多時間便可克服一些行政障礙，方便合作。他舉例指，若學院需舉辦AI治理相關的訓練，可輕易找到法律系的教授來參加。

港大治理及政策學院研究範圍，包括在多極化世界中的全球治理。（董素琛攝）

最近香港發生宏福苑火災、安全帶之亂等問題，被問作為一個公共政策學者，香港有何管治上的問題需解決，以及課程如何能協助解決這些問題。黃勁豪未有正面回應，僅指香港不缺乏人才、良好的想法中，政府部門亦有很多具經驗的領導人才，作為學術部門，希望提供學術研究及政策教育，為香港作出貢獻，並與公務人員學院建立合作，了解其有何需要幫忙，如協助分析數據，幫忙搜集資料。

國安法實施後，有意見認為學術自由受限，被問及本港是否具備政治條件開辦此類學院，黃勁豪僅指只要有人在城市中生活，政策學系便是必需，他又提到很多地方面臨人口老化、氣候變化等問題，且問題不斷變化，為政府帶來壓力，政策學院正正是針對這些問題出現。

港大治理及政策學院今（27日）舉辦創院典禮。（梁鵬威攝）

港大治理及政策學院今（27日）舉辦創院典禮。（梁鵬威攝）