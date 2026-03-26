港大初創引MIT VMS導師制　非觸式安全帽降溫配件與類器官成焦點

早前，香港大學於會展舉辦「香港大學（港大）創業天使論壇 2026」（HKU Super Angel Symposium）及「HKU Demo Day x JUMPSTARTER」盛況空前。會上正式宣布全港首個獲美國麻省理工學院（MIT）官方認可的創業導師姊妹計劃——「香港大學創業導師計劃」（HKU Venture Mentoring Service（VMS））正式啓動。港大期望透過「創業天使聯盟（Super Angel Network）」，引進創業導師計劃協助初創團隊在早期未有投資人扶持之前，得到資深伯樂提點與各方專業輔導，達致平穩躍升發展。VMS 輔導計劃初創團隊當中，比幹生物（BiomOrgan）的類器官技術，以及Haykozé 的安全帽非觸式降溫配件(Air Ring 49) 在路演中 亦有參與，BiomOrgan 更獲得全場冠軍成為焦點。



香港大學副校長（研究）（暫任）馬桂宜教授指出，港大引入獲MIT認可的「VMS」導師制，期望透過龐大的校友網絡與「創業天使聯盟」，助初創跨越科研轉化障礙。

引進MIT導師制 為初創企業發展鋪路搭橋

科研成果要由實驗室走向市場，往往面臨嚴峻挑戰。香港大學副校長（研究）（暫任）馬桂宜教授（Prof. Stephanie Ma）指出，港大擁有龐大且熱心的校友網絡，成立「創業天使聯盟」正是希望透過捐款、投資與導師輔導三大元素推動創科。為打造最大規模及最系統化的輔導服務，港大團隊親赴美國MIT取經，引入其歷史悠久的VMS計劃。

馬教授強調配對過程極為嚴謹：「VMS輔導計劃據每間初創的技術成熟度、市場機會和團隊強弱項，精準配對最相關導師。我們期望這種『創業導師制』不僅提供戰略指導，亦結合行業資源，協助初創完善商業模式、拓展市場渠道，從而大幅提升企業的成長潛力與成功率。此外，港大設立了創業引擎基金Entrepreneurship Engine Fund（EEF），已召集達10億元資金，聯同中科創星、Gobi Partners、InnoAngel等頂尖早期基金，為港大科創項目提供「耐心資本」，採用前瞻性的投資模式，優先投資於種子及早期階段的港大深科技企業，以加速這些高潛力企業的成長。

比幹生物（BiomOrgan）首席執行官張勇博士表示，其團隊研發的全球首個產業化「呼吸道類器官平台」，能真實反映人體生理特徵，未來有望逐步取代傳統藥物研發中的動物實驗。

硬核科研落地 呼吸道類器官技術取代動物實驗

在Demo Day上，由港大頂尖科學家周婕教授創立的比幹生物（BiomOrgan）備受創投觸目。作為全球首家將「呼吸道類器官平台」產業化的公司，其技術正正解決了新藥研發的實際痛點。首席執行官張勇博士解釋：「傳統藥物研發極度依賴動物模型，但『動物畢竟不是人』，導致很多在動物模型上有效的潛在藥物，去到臨床階段就失敗。」

張博士指出，BiomOrgan的類器官能真實反映人體的生理特徵，大幅提升藥物研發的成功率及速度。他透露，這項技術正迎來政策上的東風：「美國FDA的現代化法案3.0已明確提出要讓動物模型淡出，推動類器官取代相關政策 ；中國藥監局亦有相應舉措。」目前，公司已推出全球唯一的中和抗體平台及病毒類器官培養系統，成功破解了以往無法培養的特定病毒的難題，為未來的疫苗及藥物開發帶來顛覆性突破。

Haykozé創辦人兼營運總裁李澤富（右）展示榮獲James Dyson Award的「AR49」非接觸式降溫配件。產品僅重155克，特意避開面部三叉神經線，為前線工友降溫之餘確保「不會頭痛」。

155克降溫黑科技 救地盤工友免中暑

除了前沿的生物科技，港大校友的實用發明同樣吸睛。面對全球高溫危機，Haykozé研發的Air Ring 49（AR49）扣於安全帽上的非觸式降溫配件，致力於守護全港 600,000 名註冊工人的健康，透過預防中暑來提升整體生產力。AR49成功勇奪James Dyson Award，更已接獲建築承辦商超過370套訂單。營運總監李澤富（Jeff）分享，這款僅重155克的「黑科技」背後蘊藏精密的流體力學（Aerodynamics）計算。「工友最熱的部位是後頸和耳後，我們針對這些人體散熱率最高的『熱點』精準降溫多達5.1°C，有效減輕熱應激感，並提升運動效能 。同時，我們在醫學專家的建議下，特意避開了面部的三叉神經線，確保工友使用時『不會頭痛』。」這款產品不僅能連續使用達15小時，更可「一機兩用」反轉作為掛頸降溫裝置使用。輕便且舒適的降溫體驗，獲得了前線地盤工友與安全主任的高度評價。

「HKU Demo Day x JUMPSTARTER」吸引眾多創投基金和天使投資者出席，為港大初創團隊提供路演及配對「耐心資本」的寶貴機會。

隨着VMS導師計劃的啟動與EEF基金的運作，港大正成功建構一個緊密結合「資本」與「經驗」的創新生態圈。這不但為市場帶來如BiomOrgan及Haykozé 般極具潛力及社會價值的優質項目，更為有志創業的香港年輕人及學者打下一劑強心針，一步步邁向全球創新領導者的地位。

（資料由客戶提供）