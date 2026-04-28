麗晶花園引入外勞保安｜逾2000外勞保安已到港 物管界：大勢所趨
撰文：林遠航
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九龍灣麗晶花園近日引入約30名外勞保安，周一（27日）起陸續在屋苑服務，引來居民及網民熱議。翻查資料，港府在2023年推出「補充勞工優化計劃」及推出行業輸入勞工計劃，至今有超過5,000名外勞保安申請獲批，截至2月底有2,000人已抵港工作。
業界指，現時正面對人手不足的問題，普遍公司都有兩成空缺，認為聘用外勞可解決人手不足的問題，亦是大勢所趨，而來港的外勞保安都要依足本港法律取得相關牌照，又讚他們的工作態度比本地保安好，有其他屋苑聘用後，很快就獲居民接受。
勞工處早前向立法會提交文件透露，由2023年9月推出「補充勞工優化計劃」以來至今年2月底，處方共收到14,847名輸入外勞的申請，其中5,575人獲批，2,000人已抵港。
香港物業管理公司協會前會長兼發言人陳志球向《香港01》指，目前大部份物管公司的保安都有20%空缺率，部分公司甚至達到25%，加上政府在審批外勞配額時，傾向不批出居屋、公屋管理處聘用外勞，故業界仍欠缺人手。
否認物管公司本地招聘時「出手低」 反指本地工寧願做散工
陳志球又否認物管公司本地招聘時「出手低」、輸入外勞是為了節省成本，提到有本地人因擔心入息超過申請公屋限額，寧願做散工，令本地招聘有困難，又強調僱主需要負擔外勞的住宿費用等額外開支，聘用外勞的成本實際上比聘請本地員工更高。
他又稱讚外勞保安服務態度比本地保安好，因為外勞保安在內地通常薪金較低，來港後會珍惜工作機會，有屋苑雖然初期安排他們在外圍工作，但居民很快就接受他們，甚至容許他們擔任座頭崗位。他認為，僱用外勞是大勢所趨，「客觀現實就係唔夠人，唔夠人就需要外求」。
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