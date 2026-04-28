麗晶花園引入外勞保安｜逾2000外勞保安已到港　物管界：大勢所趨

九龍灣麗晶花園近日引入約30名外勞保安，周一（27日）起陸續在屋苑服務，引來居民及網民熱議。翻查資料，港府在2023年推出「補充勞工優化計劃」及推出行業輸入勞工計劃，至今有超過5,000名外勞保安申請獲批，截至2月底有2,000人已抵港工作。



業界指，現時正面對人手不足的問題，普遍公司都有兩成空缺，認為聘用外勞可解決人手不足的問題，亦是大勢所趨，而來港的外勞保安都要依足本港法律取得相關牌照，又讚他們的工作態度比本地保安好，有其他屋苑聘用後，很快就獲居民接受。



九龍灣麗晶花園近日引入約30名外勞保安，並於今日（27日）起陸續在屋苑服務，引來居民及網民熱議。（麗晶花園業主立案法團 Facebook）

勞工處早前向立法會提交文件透露，由2023年9月推出「補充勞工優化計劃」以來至今年2月底，處方共收到14,847名輸入外勞的申請，其中5,575人獲批，2,000人已抵港。

香港吸煙與健康委員會副主席陳志球博士強調香港必須繼續加強控煙，以減少整體吸煙人口。

香港物業管理公司協會前會長兼發言人陳志球向《香港01》指，目前大部份物管公司的保安都有20%空缺率，部分公司甚至達到25%，加上政府在審批外勞配額時，傾向不批出居屋、公屋管理處聘用外勞，故業界仍欠缺人手。

否認物管公司本地招聘時「出手低」 反指本地工寧願做散工

陳志球又否認物管公司本地招聘時「出手低」、輸入外勞是為了節省成本，提到有本地人因擔心入息超過申請公屋限額，寧願做散工，令本地招聘有困難，又強調僱主需要負擔外勞的住宿費用等額外開支，聘用外勞的成本實際上比聘請本地員工更高。

他又稱讚外勞保安服務態度比本地保安好，因為外勞保安在內地通常薪金較低，來港後會珍惜工作機會，有屋苑雖然初期安排他們在外圍工作，但居民很快就接受他們，甚至容許他們擔任座頭崗位。他認為，僱用外勞是大勢所趨，「客觀現實就係唔夠人，唔夠人就需要外求」。