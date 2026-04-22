01消息｜宏志閣5月安排執拾　政府擬藉一戶一社工了解售業權意向

大埔宏福苑火災造成嚴重破壞，政府早前宣布斥資68億元，收購其中7幢樓宇業權，不包括未遭大火波及的宏志閣，但當局表明若宏志閣248戶有過半數達成共識，可商討將其納入收購方案。據了解，政府有意趁5月安排宏志閣居民回家執拾期間，透過「一戶一社工」向居民發放意向書，以了解他們出售業權的意向，如果有約六至七成居民表明有意接受收購，可進一步探討收購安排。



大埔宏福苑在2025年11月26日發生火災，造成168人死亡，屋苑八座樓宇，只有H座宏志閣（右一）沒有受到大火波及。（夏家朗攝）

若宏志閣可達共識 收購價將「看齊」另外7橦

對於未把宏志閣納入收購方案，身兼宏福苑火災應急住宿安排工作組組長的財政司副司長黃偉綸曾解釋稱，宏志閣未被大火波及，部份業主表示希望回到原本單位居住，當局需尊重私有產權，故購買業權方案暫不包括該大廈。

黃偉綸指出，如果動用公帑只收購零星單位，對解決問題並無實質幫助，因此需要有較主流的共識，政府才適合啟動探討。若宏志閣最終能達成共識並獲納入方案，收購價將與另外7橦「看齊」。

財政司副司長黃偉綸2月21日下午3時舉行記者會，公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。房屋局局長何永賢和房屋局副秘書長章景星亦出席。(夏家朗攝）

工聯會立法會議員鄧家彪在上月底表示，有逾半宏志閣業主已主動聯繫他表達初步意願，希望政府收購他們的業權。行政長官李家超昨日（4月22日）出席行政會議前見記者，亦被問及宏志閣收購安排。他表示，當局已收集了很多意見，需要統整一下，再交予黃偉綸詳細分析，他會在聽取黃匯報後再決定相關安排。

鄧家彪向局方提交了有關宏志閣業主的資料，並安排了三位宏志閣業主與何永賢會面。（何永賢Facebook圖片）

政府計劃安排宏志閣居民在5月返回單位收拾物資。據了解，當局初步計劃於宏志閣居民執拾期間，透過「一戶一社工」向他們發放意向書，以了解他們出售業權的意願，以便作出統計。有消息人士估計，假若最終有約六至七成居民表明有意接受收購，可作進一步討論，惟處理收購需時，即使收集好意向，亦未必能在短期內推動收購安排。

區議員冀可盡快處理 免錯失「揀樓」機會

宏福苑所屬的大埔南區議員羅曉楓表示，據其了解有逾一半宏志閣居民希望政府收購業權，自己亦已向當局提交意見。他指，理解當局需進一步核實居民的真確意願，假如當局再向居民發放意向書收集意見，亦屬人之常情的做法。他續稱，對那些就是否出售業權仍「十五十六」的居民而言，上樓收拾可使其再到單位評估，相信這有助政府得出最客觀的意見。

他又提到，6月30日是宏福苑其他7座居民首批「揀樓」時間，期望當局可盡快處理宏志閣安置安排，若在首批「揀樓」限期後才處理，會使宏志閣居民錯失第一階段的選擇機會。

另一大埔區議員胡綽謙指，過去都有部分宏志閣居民向其反映希望政府收購業權。他表示，暫未聽聞政府計劃透過「一戶一社工」向宏志閣居民發放意向書以了解他們的意願，若安排屬實則是合理做法，因為「一戶一社工」已跟進個案一段時間，對居民有一定認識。