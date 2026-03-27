宏福苑｜居民上樓執拾未包宏志閣　鄧家彪：宏志居民盼可看齊安排

政府今日（27日）公布宏福苑7幢樓宇的居民返回單位執拾安排，惟是次安排不包括未受大火波及的宏志閣。一直跟進宏福苑善後工作的工聯會立法會議員鄧家彪表示，收到不少宏志閣居民反映，希望政府在安排7幢樓宇居民返回單位執拾後，可同樣安排宏志閣居民返回單位。



宏福苑7幢樓居民下月起可返回單位執拾

政務司副司長卓永興表示，將於4月20日至5月4日安排7幢樓宇的居民，分批在指定時間內重返單位，不計步行上落樓的時間，最多可以在單位內逗留3小時，平均每個單位最多4人在同時間進出一次。部份單位或區域損毀被圍封，只限2名居民進入，以及少數單位結構嚴重損毀，只准一名居民進入。

宏志閣居民盼可看齊安排

鄧家彪指，政府今日公布安排後，收到不少宏志閣居民反映，希望當局可在安排7幢樓的居民返回單位後，再容許他們返回單位收拾，並與是次安排看齊。他表示，雖然在大火發生約一星期後，居民獲准返回單位收拾，但當時距離大火的時間十分接近，不少居民仍未冷靜下來，未想清楚需要帶走哪些物品，而且當時可上樓的時間較短，故居民希望可以再次上樓。

鄧家彪：最少136戶宏志閣業主冀獲納入政府收購方案

鄧家彪亦稱，按其收集的數據，最少136戶宏志閣業主冀獲納入政府收購方案，促請政府一視同仁，動用解說隊向每戶宏志閣居民了解意向，並盡快公布達成共識的門檻。