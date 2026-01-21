北環綫古洞站2027開通　主綫支綫分階段開通？陳美寶：持開放態度

港鐵北環線主綫及支綫項目，目標於2034年或之前通車，同時新界北人口持續增長。立法會大今日（21日）開會，新界北議員姚銘質詢當局有無短中期的交通應對措施，及調整東鐵綫列車班次。姚銘又提出，北區部份新屋邨已落成，建議新綫分階段通車，方便居民出入。



運輸及物流局局長陳美寶稱已及早規劃粉嶺北和古洞北發展區的短中期的道路工程，亦會致力壓縮建設時間，力爭北環綫項目盡早落實，預期2027年古洞站開通、北環綫主綫和支綫2034年或之前同步開通。



對於分階段開通，陳美寶說：「我們一定持開放態度，與港鐵共同研究是否可以分階段開通的可行性。當我們考慮時候，除了希望爭分奪秒，亦要顧及整體技術可行性，如果我們要分階段開通，會否影響整段做聯試的時間，以至可能拖慢了其他方面。」



新界北議員姚銘。（資料圖片／鄭子峰攝）

運輸及物流局局長陳美寶。（資料圖片／夏家朗攝）

陳美寶今日公布北環綫主綫及支綫項目進度時表示，政府正全力推進北環綫項目，包括東鐵綫古洞站、連接東鐵綫和屯馬綫的北環綫主綫，以及連接新田站和深圳新皇崗口岸的北環綫支綫。當中東鐵綫古洞站已於2023年率先動工，預計可以如期於2027年投入服務；支綫時間表大幅提前兩年，與主綫在2034年或之前同步開通。

對於姚銘建議新綫分階段通車，陳美寶回應說：「我們一定會持開放態度，與港鐵公司共同研究是否可以分階段開通的可行性。當我們考慮的時候，除了希望爭分奪秒，亦要顧及整體技術的可行性，如果我們要分階段開通，會否影響整段做聯試的時間，以至可能拖慢了其他方面。」

北環綫主綫。（港鐵網站圖片）

北環綫第二部份項目協議，包括連接新田站和深圳新皇崗口岸的北環綫支綫。（資料圖片）

至於粉嶺北和古洞北新發展區的房屋發展項目帶來的人口增長，陳美寶指，將分兩階段入伙，第一階段由2020年年中起至到2027年新增約55000人，以及在第二階段由2030至2032年新增約為17萬人。為應對居民增加的交通需求，她稱政府已及早規劃兩個發展區的短中期的道路工程，且將在2031年前逐步完成多項道路改善工程。

粉嶺北新發展區構想圖。(發展局圖片)

古洞北新發展區構想圖。

新田古洞段巴士或嘗試無人駕駛

姚銘隨後追問，北環綫未落成前，可否檢討解決區內出行問題。他詢問政府，規劃北都運輸系統時，有無考慮在新田、古洞位置，興建穿梭在小區裡的綠色運輸系統或輕軌？

陳美寶表示，最近會引入智慧綠色運輸系統，包括新技術項目，現時考慮在洪水橋和廈村新發展區設智慧綠色運輸系統，因當區亦有物流和其他高端行業發展。她續指現時古洞和新田段，會配以專營巴士或小巴服務，但會持開放態度，希望引入新技術或新能源協助現時交通，舉例令專營巴士服務嘗試無人駕駛等。

古洞站落成後 東鐵綫或增購列車應對新增乘客

選委界陳紹雄關注，古洞站開通後，東鐵綫有無足夠運力應對兩個新發展區約二十萬的新增人口。他列出數據，2024年東鐵綫載客率若以每平米站立4人計算，已達到94%，政府會否在古洞站開通後，增購東鐵綫列車數量？

選委界議員陳紹雄。（資料圖片／夏家朗攝）

陳美寶稱留意到東鐵綫乘客量上升，當中不少跨境乘客，又指現時東鐵綫新的信號系統容許一個42班的列車同時在系統上運作，最高達至兩分鐘一班車，根據港鐵評估，東鐵綫未來可能需要增購列車，應付新古洞站帶來的新增乘客量。