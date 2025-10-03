北環綫｜主綫工程啟動　料古洞站11月平頂　港鐵：項目2034年竣工

港鐵公司今午（3日）舉行北環綫項目啓動禮，港鐵行政總裁金澤培表示，港鐵正與政府商討第二階段工程的安排，並重申目標主綫及支綫將同步於2034年竣工。港鐵主席歐陽伯權亦透露，北環綫項目的東鐵綫古洞站工程進度良好，預計今年11月平頂，目標於2027年開通。政府早前與港鐵就北環綫第一部份簽訂項目協議，當局指會爭取盡快與港鐵簽定第二階段協議，盡快開展工程。



北環綫走綫。（港鐵網站圖片）

港鐵今日（3日）舉行北環綫項目啟動禮，由運輸及物流局局長陳美寶、港鐵主席歐陽伯權、中聯辦新界工作部副部長王卉等主持啟動儀式。歐陽伯權表示，北環綫項目下的東鐵綫古洞站整體結構良好，預料今年11月平頂，目標2027年開通，屆時將會成為港鐵第100個車站，率先服務古洞北新發展區。

北環綫第一部份項目協議。（資料圖片）

由古洞站前往錦上路站只需12分鐘

運輸及物流局局長陳美寶致辭時指，據其了解項目進度非常好，較早前亦已率先動工。古洞站可爭取在2027年落成，而洪水橋站則會在2030年落成。這兩個站將連接日後北環綫的主綫和支綫，是作為北部都會區驅動發展的重要引擎。

她又指，北環綫將連接東鐵線和屯馬綫，北都日後可以與市區連成環迴網絡，而支綫更會連接跨境的新皇崗口岸，帶動跨境人流，方便市民出行。日後由古洞站前往錦上路站，將會由目前所需的60分鐘，大大縮短至12分鐘；由新田站前往新皇崗口岸則只需11分鐘。

運輸及物流局局長陳美寶。（資料圖片／夏家朗攝）

她續說，北環綫工程將實現三個突破，包括主綫和支綫一同推動，達至協同效應；而香港鐵路會運用新的鐵路標準，將內地和海外的精華在第一期建造中適時採用，達到提速提效，降低成本。

港鐵：確保2034年或之前完工 目標不變

港鐵行政總裁金澤培表示，公司有進行長遠財務規劃，並有不同安排，包括因應當時市況，資金需求及營運狀況等，進行不同計劃，港鐵會保持財務靈活性，視乎市場環境，投資者信心，繼續向前規劃及管理。金澤培又稱，目前已經展開與政府商討項目第二部份的協議內容，確保主綫和支綫同步建造，並在2034年或之前同步完成。

北環綫第二部份項目協議。（資料圖片）

被問到東鐵綫白石角站規劃發展方案進度，金澤培說，港鐵正支持政府準備建造車站的工作，重申「鐵路加物業」模式一直行之有效，港鐵很多綫路都是透過這種模式來支持投資、建造及營運。

港鐵：嚴格確保承建商遵守合約

早前有工程懷疑有分判商供應「冒牌磚」，港鐵表示會嚴格把關，確保項目符合品質標準。港鐵項目及工程拓展總監鄧輝豪指，政府已經聲明內地標準滿足許多本地的要求，例如有一些混凝土以及鋼結構將來可以應用這些標準。他表示，港鐵對所有合約都有非常嚴格要求，期望所有承建商及分判商都遵守合約規定證明符合相關標準。