樓價、租金指數造好 會地黃光耀:黃竹坑站6期、古洞站新盤快登場
撰文：蔡偉南
出版：更新：
差餉物業估價署最新數字造好，2025年10月私樓售價指數報294.3點，按月上漲約0.41%，連升五個月，成為過去4年最長升浪；同期私樓租金指數報200.2點，更創歷史新高紀錄。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，差估署樓價指數五連升，租金指數連續兩個月處歷史高位，反映市場對優質物業需求強勁，樓市穩步向好。受惠於再度減息，今年一手成交已超過1.8萬宗，超越去年全年數字。
累沽逾1900伙、套現近224億
他又表示，集團今年旗下項目及合作發展項目合共已售出逾1,900伙，套現近224億元。集團正積極籌備優質全新住宅項目推出市場，包括港鐵黃竹坑站上蓋第6期及古洞站項目等，回應市場需求。
差估署租金指數破項 利嘉閣料新港人租賃不減、全年租金看升4.5%差估署樓價指數連升5個月 CBRE:股市上漲帶來財富效應、樓價見底差估署：10月樓價指數再漲0.41%、連升五個月 今年樓價累升1.76%租金指數創歷史新高！差估署：10月報200.2點破頂 明年料再升5%差估署：9月樓價指數漲1.32% 首9個月累升1.1% 惟較高位仍挫27%差估署：8月樓價指數報288.5點 連升三個月、高位累跌約27.53%差估署：7月樓價指數報287.9點 連升四個月 首7個月累跌0.45%