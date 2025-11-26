樓價、租金指數造好　會地黃光耀:黃竹坑站6期、古洞站新盤快登場

差餉物業估價署最新數字造好，2025年10月私樓售價指數報294.3點，按月上漲約0.41%，連升五個月，成為過去4年最長升浪；同期私樓租金指數報200.2點，更創歷史新高紀錄。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，差估署樓價指數五連升，租金指數連續兩個月處歷史高位，反映市場對優質物業需求強勁，樓市穩步向好。受惠於再度減息，今年一手成交已超過1.8萬宗，超越去年全年數字。

累沽逾1900伙、套現近224億

他又表示，集團今年旗下項目及合作發展項目合共已售出逾1,900伙，套現近224億元。集團正積極籌備優質全新住宅項目推出市場，包括港鐵黃竹坑站上蓋第6期及古洞站項目等，回應市場需求。