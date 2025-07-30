直擊興建中北環線古洞站　採300件預製組件提速提效　料27年竣工

北部都會區的港鐵古洞站將成為東鐵線及即將興建的北環線轉車站。北環線（第一期）項目執行主管羅廸高指，古洞站是港鐵第一個在營運中的鐵路隧道正上方興建的車站，落成後將會是港鐵網路的第100個車站。



他又指，早前的熱帶風暴韋帕10號風球和昨日(29日)的黑色暴雨，都對工程沒有影響，預計車站結構於今年内平頂，項目將於2027年竣工。



+ 9

北環線（第一期）項目執行主管羅廸高預計古洞站將於2027年竣工。（鄭子峰攝）

北環線（第一期）項目執行主管羅廸高預計古洞站將於2027年竣工。（鄭子峰攝）

北環線（第一期）項目執行主管羅廸高預計古洞站將於2027年竣工。（鄭子峰攝）

羅廸高指，工程中採用超過200至300件車站預製結構組件，提高工程效率。（鄭子峰攝）

羅廸高指，工程中採用超過200至300件車站預製結構組件，提高工程效率。（鄭子峰攝）

北環線（第一期）項目執行主管羅廸高指，今次工程面對困難為施工範圍非常有限，大部份工程均需在東鐵線隧道上施工，同時在建造車站大型結構，包括隧道層的月台、上一層大堂、地面出入口等時，必須保持隧道結構的穩定，並確保東鐵線日常及安全運作。羅廸高指，施工團隊用大型防火圍板分隔開工程地盤和東鐵線路軌，以確保工程和鐵路的安全。

就早前的韋帕10號風球和昨日的黑色暴雨，羅廸高指古洞站地盤有設備1.5米高的防洪牆，亦有安裝水泵和水閘應對惡劣天氣，對工程進度沒有影響，亦沒有對地盤有任何損失。

羅廸高指，為提高工程效率，工程中採用了預製組件及裝配式設計（DfMA)，透過「先裝後嵌」概念，將超過200至300件車站結構組件，包括樓梯組件、通風管道和懸掛組件等，先在工場預製，再把完成的預製組件運送到工地裝嵌。

他指，預先裝嵌工序能與現場施工同時進行，可達到提質提效，亦可減少現場施工活動及高風險區域的工程，提高了施工安全性，並減少碳排放。

羅廸高又指，車站隧道已安裝全自動板下排水系統，管理並監測車站隧道結構下方的地下水壓力，並配備壓力傳感器、流量計和中央控制器控制電動閥門，同時又在古洞站隧道段內設有超過200個高靈敏度監控儀器監測隧道結構，以確保鐵路系統運作正常，保持行車穩定，而系統和儀器在韋帕10號風球襲港和昨日黑色暴雨期間均正常運作。

施工團隊用大型防火圍板分隔開工程地盤和東鐵線路軌，以確保工程安全。（鄭子峰攝）

施工團隊用大型防火圍板分隔開工程地盤和東鐵線路軌，以確保工程安全。（鄭子峰攝）

月台層方面，在興建落馬洲支線時同步建造的 箱形隧道内部共有超過90條柱躉，每條柱大約3噸，協助穩定隧道結構，以及抵銷地下水浮力。在建造古洞站月台時，團隊先要拆除其中19條共重約60噸的柱，騰出空間興建月台。他續指，工程團隊會將這些柱升級重用，裝置於月台層底不同位置，利用其重量繼續用以穩定隧道結構。