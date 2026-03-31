8000萬六合彩頭獎｜復活節金多寶周六攪珠　馬會貼士11及22號特旺

【六合彩／復活節金多寶／馬會／香港賽馬會】復活節橫財夢來了！賽馬會今日（3月31日）公布，本周六（4月4日、耶穌受難節翌日）舉行六合彩復活節金多寶攪珠，特設6,300萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8,000萬元，彩票今晚六合彩攪珠後開始發售。



本周六（4日、耶穌受難節翌日）舉行六合彩復活節金多寶攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8,000萬元。（資料圖片）

六合彩復活節金多寶｜過去5次攪珠幸運號碼一覽

賽馬會指，最近五次復活節金多寶中，11號及22號是最幸運號碼，同樣被攪出3次；排第二分別是1號、18號、33號及36號，同樣開出2次。另外重複數字號碼出現機率高，11號、22號、33號及44號都在過去5次復活節金多寶被攪出。

六合彩復活節金多寶｜今晚攪珠後開售彩票

市民可在今晚攪珠後，在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台，購買復活節金多寶彩票。截止售票時間為攪珠日晚上9時15分，攪珠時間為晚上9時30分舉行。

此外，為預留更多時間讓市民購買彩票，原定本周四（4月2日）的攪珠將不會舉行。

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