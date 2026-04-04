六合彩｜屯門市廣場投注站排長龍　有人盼換七人車遊港、存定期

六合彩復活節金多寶攪珠今晚（4日）舉行，馬會特設6,300萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8,000萬元。



約下午3時，最新「最幸運投注處」屯門投注站排長龍，每個投注窗口外都有約20人排隊。有市民表示，將購買逾100元六合彩，若中獎會捐錢和「換部七人車，喺香港四圍玩下」；有市民表示中頭獎後將退休；亦有年輕人表示將放獎金於定期存款。



六合彩復活節金多寶攪珠今晚（4日）舉行，馬會特設6,300萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8,000萬元。（葉志明攝）

馬會上月公布「最幸運投注處」易主，屯門市廣場投注處打破中環士丹利街投注處紀錄，以48次中頭獎次數，登上十大幸運投注站之首。

2026年3月，馬會公布「最幸運投注處」易主，屯門市廣場投注處打破中環士丹利街投注處紀錄，以48次中頭獎次數，登上十大幸運投注站之首。（林子慰攝）

多個服務窗排長龍 每人投注須等10分鐘

約下午3時，屯門市廣場投注處繁忙，多個投注窗口外排長龍，目測市民買六合彩需等候至少10分鐘。截至下午4時40分，今期六合彩有超過1億元投注額。

約下午3時，屯門市廣場投注處繁忙，多個投注窗口外排長龍，目測市民買六合彩需等候至少10分鐘。（林子慰攝）

約下午3時，屯門市廣場投注處繁忙，多個投注窗口外排長龍，目測市民買六合彩需等候至少10分鐘。（林子慰攝）

中獎希望換七人車 「喺香港各地周圍行下」

附近街坊、購買六合彩多年的李伯伯表示，是次將投注超過100元，至於是否中獎「順其自然」。若中頭獎8000萬，他表示應該會捐出部份款項。

他又指，8000萬金額很多，需要計劃如何花費，暫時最想換新車，「心目中是七人車，喺香港各地周圍行下」。

附近街坊、購買六合彩多年的李伯伯表示，是次將投注超過100元，至於是否中獎「順其自然」。（林子慰攝）

市民：若一注獨中 提早退休去旅行

高小姐則購買20元六合彩，她表示，今早看見報道指屯門投注處成最幸運投注站，經過時順便投注。若一注獨中8000萬頭獎，她稱「將退休同去下旅行」。

高小姐購買20元六合彩，她表示今早看見報道指屯門投注處成最幸運投注站，經過時順便投注。（林子慰攝）

盼「以小搏大」 中頭獎會做定期

陳先生和他的朋友同樣投注20元冀「以小搏大」，他們表示，若中頭獎，會去旅行及做定期，又稱應會捐出十分之一獎金予不同社福機構。

陳先生（黑衣男子）和他的朋友投注20元冀「以小搏大」，他們表示若中頭獎，會去旅行及做定期。（林子慰攝）

假如中獎 伯伯：應洗咪洗 咁多錢都洗唔晒

另一位不願具名的伯伯表示，「期期都買，每期約買30、40蚊」，不過沒有中過獎，「當做下善事」。

若一注獨中8000萬，他說「應洗咪洗，真係多既咪四圍捐下」，預計會向有需要的機構捐出800萬，又會請親友吃飯及旅行，「（一個人）咁多錢都洗唔晒」。