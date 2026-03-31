8000萬六合彩頭獎｜最幸運投注站易主　中環士丹利街32年紀錄中斷

【六合彩／復活節金多寶】六合彩復活節金多寶攪珠本周六（4月4日、耶穌受難節翌日）舉行，特設6,300萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8,000萬元。



馬會今日（31日）公布「最幸運投注處」易主，中環士丹利街投注處保持長達32年的紀錄被中斷，由屯門市廣場投注處以48次中頭獎次數，登上最幸運寶座。



六合彩復活節金多寶攪珠4月6日星期六「耶穌受難節翌日」舉行，馬會表示若10元一注獨中，估計頭獎高達8,000萬元。（資料圖片）

▼2022年6月30日，中環士丹利街投注站重開前介紹︰地面層▼



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中環士丹利街投注處保持長達32年的紀錄被打破，由屯門市廣場投注處登上寶座。（Google Map街景截圖）

屯門市廣場去年9至12月售出3張頭獎彩票 總數多士丹利街投注站一張

由於為保障中獎者利益，中獎資料將於攪珠60天後更新。賽馬會今日公布，屯門市廣場投注處憑去年9月及12月售出的3張頭獎彩票，累積售出頭獎彩票總數推高至48張（數據由1994年起計算），打破由中環士丹利街投注處保持長達32年的紀錄，成為「最幸運投注處」。

截至2025年6月30日十大幸運投注處排名。(馬會網頁截圖)

中環士丹利街投注處47次售出頭獎彩票排第一

翻查資料，截至2025年6月30日，中環士丹利街投注處累計中47次頭獎保持「最幸運投注處」，當時屯門市廣場投注處排第二共45次，排第三則是荃灣青山道投注處。其他上榜投注處依次序為尖沙咀漢口道、上環干諾道西、觀塘廣場、九龍灣德福、大埔廣場、上水石湖墟及大埔廣福道。

▼2022年6月30日，中環士丹利街投注站重開前介紹：1樓▼



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累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13

截至3月28日晚攪珠，49個號碼中，共有四個號碼累計攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現515次；排第二是513次的49號；排第三位是510次的24號；排第四位是攪出502次的22號，第五位為13號，累計攪出499次。

五大冷門號碼：19、41、23／25／43

最冷門號碼以19號攪出435次居尾，其次是41號，只攪出439次；第三為開出446次的23號、25號及43號。