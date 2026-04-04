8000萬六合彩｜4個幸運投注站去年8張彩票中頭獎　屯門市廣場佔半

【HKJC／六合彩／復活節金多寶／復活節／兒童節】六合彩復活節金多寶攪珠今晚（4月4日、耶穌受難節翌日兼兒童節）舉行，馬會特設6,300萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8,000萬元。



馬會3月31日公布「最幸運投注處」易主，中環士丹利街投注處保持長達32年的紀錄被中斷，由屯門市廣場投注處以48次中頭獎次數，登上十大幸運投注站之首。馬會更新了「十大幸運投注處」資料，屯門市廣場投注處去年共賣出四張頭獎彩票，單是下半年就有三張；上環干諾道西及九龍灣德福投注處同期也各有一張賣出彩票中頭獎；上水石湖墟投注處去年上半年也有兩張彩票中頭獎。中環士丹利街投注處其實自2019年至去年都食光蛋，連續七年沒有賣出的彩票中頭獎。



中環士丹利街投注處保持長達32年的紀錄被打破，由屯門市廣場投注處登上登上十大幸運投注站之首。（Google Map街景截圖）

中環士丹利街投注站每逢有大金額六合彩攪珠，都吸引大市民及遊客排隊買彩票。（資料圖片／黃寶瑩攝）

六合彩復活節金多寶攪珠4月4日晚攪珠，早上黃色暴雨警告期間，有市民到紅磡民裕街投注站買彩票。（葉志明攝）

六合彩復活節金多寶攪珠4月4日晚攪珠，早上黃色暴雨警告期間，有市民到紅磡民裕街投注站買彩票，有人一身濕透。（葉志明攝）

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屯門市廣場去年9至12月售出3張頭獎彩票 全年共4張

馬會上周公布，屯門市廣場投注處憑去年9月及12月售出的三張頭獎彩票，連同上半年有一張該投注處賣出彩中頭獎，即全年共有四張，累積售出頭獎彩票總數推高至48張（數據由1994年起計算），打破由中環士丹利街投注處保持長達32年的紀錄，成為「最幸運投注處」。

中環士丹利街、觀塘廣場及大埔廣福道投注站近7年無彩票中頭獎

中環士丹利街投注處累計賣出47張頭獎彩票，根據馬會最新紀錄，原來自2018年至去年都無增長，即過去七年士丹利街投注處無賣出彩票中頭獎，與觀塘廣場及大埔廣福道同樣七年無所出。

截至2025年6月30日十大幸運投注處排名。(馬會網頁截圖)

上環干諾道西連續2年有彩票中頭獎 九龍灣德福投注處相隔6年再開齋

根據馬會日前更新的十大幸運投注處排名，去年下午半尚有兩個投注處賣出的彩票中頭獎，分別為上環干諾道西及九龍灣德福投注處，各有一張。上環干諾道西連續兩年都有賣出彩票中頭獎，合共三張，累計增至41張，與荃灣青山道和尖沙咀漢口道並列十大幸運投注處第3位；九龍灣德福投注處相隔六年再開齋，以36張頭獎彩票名列第7位，比觀塘廣場投注處少一張。

上水石湖墟投注處去年上半年也有兩張彩票中頭獎，累計共35張，與大埔廣福道投注處並列第8位。

截至2026年1月30日十大幸運投注處排名。(馬會網頁截圖)

中環士丹利街投注處47次售出頭獎彩票排第一

翻查資料，截至2025年6月30日，中環士丹利街投注處累計中47次頭獎保持「最幸運投注處」，當時屯門市廣場投注處排第二共45次，排第三則是荃灣青山道投注處。其他上榜投注處依次序為尖沙咀漢口道、上環干諾道西、觀塘廣場、九龍灣德福、大埔廣場、上水石湖墟及大埔廣福道。

▼2月21日 六合彩新春金多寶頭獎2億元／中環士丹利街投注處排隊情況▼



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累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13

截至3月28日晚攪珠，49個號碼中，共有四個號碼累計攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現515次；排第二是513次的49號；排第三位是510次的24號；排第四位是攪出502次的22號，第五位為13號，累計攪出499次。

五大冷門號碼：19、41、23／25／43

最冷門號碼以19號攪出436次居尾，其次是41號，只攪出439次；第三為開出446次的23號、25號及43號。

六合彩2002年7月4日至2026年3月31日的攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

六合彩復活節金多寶｜過去5次攪珠幸運號碼一覽

賽馬會指，最近五次復活節金多寶中，11號及22號是最幸運號碼，同樣被攪出3次；排第二分別是1號、18號、33號及36號，同樣開出2次。另外重複數字號碼出現機率高，11號、22號、33號及44號都在過去5次復活節金多寶被攪出。

▼2月21日 六合彩新春金多寶頭獎2億元／尖沙咀漢口道投注處排隊情況▼



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▼2022年6月30日，中環士丹利街投注站重開前介紹︰地面層▼

