2.28億六合彩5.2攪珠｜彩金破紀錄　設2期金多寶慶祝推出50周年

馬會今日 ( 4月21日）公布，為慶祝六合彩推出50周年，馬會將推出兩期50周年金多寶。首期50周年金多寶將於5月2日舉行，估計頭獎基金為2.28億元，是歷來最高的10元一注獨中可得頭獎彩金，而第二期50周年金多寶的資料容後公佈。



首期50周年金多寶將於本周六（4月25日）攪珠後在各投注渠道發售，截止售票時間為攪珠日5月2日晚上9時15分。



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馬會：六合彩承載着不少香港人夢想 將辦一連串活動

馬會表示，六合彩於1976年推出後，半世紀以來一直透過獎券博彩稅及向獎券基金撥款回饋社會，同時也承載着不少香港人的夢想。為慶祝六合彩推出50周年，馬會今天宣佈將舉辦一連串活動，與香港人一起重溫半世紀重要時刻，活動同時亦是馬會馬年系列項目之一。

參觀者可在「六合彩50周年展覽」與退役攪珠機拍攝即影即有照片留念。（馬會圖片）

5月1日至10日中環大館舉辦「六合彩50周年展覽」 可見最早期彩票

除了兩期50周年金多寶舉行之前，馬會將於5月1日至5月10日期間，每日早上11時至晚上7時，在中環大館的「複式展室」舉辦「六合彩50周年展覽」。

馬會表示，展覽將以「載夢．積善」爲主題，展出難得一見的珍貴六合彩文物，包括最早期的彩票等，讓參觀者認識六合彩多年來與市民在香港成就夢想、與香港人樂善共行的故事。同場並設有模擬攪珠室，供參觀者與退役攪珠機拍攝即影即有照片留念。

馬會將於5月1日至5月10日期間，在中環大館舉辦「六合彩50周年展覽」，展覽將以「載夢．積善」爲主題。（馬會圖片）

50周年展覽優先發售紀念商品 部分展覽專賣

馬會表示，「六合彩50周年展覽」將優先發售六合彩50周年紀念商品，當中部分商品更為展覽獨家，售完即止。非展覽獨家商品將由5月17日起，在指定場外投注處的「馬場有禮」專櫃、「馬場有禮」門店及網店正式公開發售。

馬會中環士丹利街投注站特設六合彩為主題的展示區，包括入口處旁邊放有第四代六合彩攪珠機。六合彩49個號碼分三個顏色，紅色佔17個，藍色及綠色均16個。（資料圖片/蘇煒然攝）

第四代攪珠機將於首期50周年金多寶攪珠後退役

其他誌慶重點活動包括見證了六合彩16年的第四代攪珠機，將於首期50周年金多寶攪珠後退役。馬會表示，攪珠將採用全新的第五代攪珠機進行，繼續恪守嚴格監管規定，根據嚴謹機制確保攪珠的過程公平、公正及公開。

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馬會特設主題網站，讓市民了解六合彩重要里程碑、對社會的重大貢獻、有趣冷知識，內容呼應周年展覽。