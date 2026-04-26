長洲太平清醮｜色芯海選450人爭10位　容海恩攜6歲女參選傳承文化

長洲太平清醮飄色巡遊將於5月24日舉行，每年的這一日，小演員將化身成「色芯」，站在特製的支架上，扮演時事人物、諷刺時弊，吸引大批訪客專程到長洲觀看。多個街坊會事前為色芯試鏡，包括新興街街坊會。450位成功報名的小朋友中，最後只有約10人能脫穎而出。不少來試鏡的人來自島外，包括立法會前議員容海恩的6歲女兒袁昌禧，希望傳承傳統文化。另外，參選者穿成動漫《龍珠》中角色前來選拔，並提前兩星期準備，讓兒子站在爸爸的膊頭上玩遊戲熟習高度。



今年共450人參選色芯，較去年的370人多約22%。（湯致遠攝）

450個成功報名參選色芯的小朋友中，僅有約10人能脫穎而出。（湯致遠攝）

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新興街街坊會執委梁兆昌（湯致遠攝）

小朋友競選色芯需要什麼條件？

新興街街坊會執委梁兆昌說，今年共450人參選色芯，較去年的370人多約22%，惟最後成功入選的僅得約10人。他指，今年幸得贊助商幫忙，得到的資源更多，並利用網上系統進行網上選拔。他表示，街坊會收緊了報名年齡，下限由去年的3歲提高至4歲，認為年齡太少的小朋友較不穩定。同時，在身高及體重方面均有要求，要求參選者不可超過40磅。他特別提到，甄選的過程會留意父母是否「怪獸家長」。

有小朋友不怕特製支架高，試鏡時面帶笑容。（湯致遠攝）

有小朋友在試鏡過程中嘩嘩大哭。（湯致遠攝）

選拔當日，家長為各子女悉心打扮，有小朋友穿上中國傳統華服，有部份打扮成喜歡的超級英雄，務求與別不同。參選者需站立在特製的支架上試鏡，有人自信滿滿揮動旗幟，但亦有人因害怕而嘩嘩大哭。

立法會前議員容海恩，帶著6歲的女兒袁昌禧前來選色芯。（湯致遠攝）

立法會前議員容海恩，首次帶同6歲女兒袁昌禧前來選色芯，女兒身穿中國傳統華服來選拔，希望傳承中國文化。她笑說，離任立法會議員後，有更多時間陪伴女兒，在前來選拔前，特意教導她長洲及搶包山等活動由來，並告知她要站在特製的支架上表演，讓她預先做好心理準備，並指女兒不感害怕。

現年4歲的方小朋友（右），打扮成動畫《龍珠》的角色前來選拔。（湯致遠攝）

小小《龍珠》迷事前玩迪士尼高空遊戲熟習高度

居於將軍澳的李小姐一家都是日本動畫《龍珠》的粉絲，其4歲兒子方小朋友，身穿成動畫中角色前來選拔，「因為飄色要企喺啲好嘅位，（她跟兒子說）咁你不如揀個英雄，鐘意嘅，咁咪着嗰件衫嚟」。她說，一直都有留意香港傳統文化，故想讓兒子來試當色芯。

李小姐透露，在選拔前提早兩星期在家為兒子作準備，讓兒子身穿成喜歡的卡通角色，再讓他站在爸爸的肩膊上，「之後我哋就揈嚟揈去，畀佢玩好多遊戲」，又帶他到迪士尼玩高空遊戲，好讓他熟習高度。

游先生及游太太，帶同6歲的女兒來選拔。（湯致遠攝）

游先生及游太則帶同6歲女兒來選拔，夫妻二人認為這次是個難得的機會參與活動，希望女兒能更了解傳統特色文化，亦期望增強其自信心。他們指，在前來選拔前一晚，特地與女兒聊天，為她作「心理建設」，又播放短片，讓她知道表演的實際情況。他們笑說，女兒不害怕在較高位置表演，最擔心反而的是表演期間能否坐下。