長洲太平清醮｜飄色巡遊訴油價高企、「大圍收」諷圍標　冀喚關注

長洲太平清醮飄色巡遊將於5月24日舉行，一個個小演員化身時事人物，在特製支架上彷如凌空巡遊，並設舞龍舞獅表演，穿梭長洲大街小巷。多年來飄色均緊貼社會熱話及政治議題，今年亦不例外，新興街街坊會以「大圍收」作主題，諷刺社會大眾十分關注的圍標問題；又以「高不可攀」為題，反映國際油價高企。



新興街街坊會執委梁兆昌嘆「世界𠵱家咁混亂」，期望可引起迴響。國安法實施後，部份創作者擔心誤觸「紅線」，他表示，在創作飄色主題時，會多從「紅線」角度思考，不會針對某特定人物作主題，感嘆道：「𠵱家做飄色同以前做飄色，我諗相對嚟講都係兩樣嘢。」



長洲太平清醮飄色巡遊將於5月24日舉行。圖為新興街坊會舉行「色芯」試鏡。（湯致遠攝）

長洲太平清醮飄色巡遊將於5月24日舉行。圖為新興街坊會舉行「色芯」試鏡。（湯致遠攝）

長洲太平清醮飄色巡遊將於5月24日舉行。圖為新興街坊會舉行「色芯」試鏡。（湯致遠攝）

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長洲新興街街坊會今年飄色共有五個主題，分別為「⁠⁠一網成禽」，靈感來自碰瓷黨；「大圍收」，諷刺圍標問題；「乘人之苦」，啟發自新渡輪加價；「⁠馬上富足」，向贊助商富衞致意；及「高不可攀」，取材於近期油價高企。

新興街街坊會執委梁兆昌（湯致遠攝）

新興街街坊會執委梁兆昌表示，主題盡量希望針對時事內容，「世界𠵱家咁混亂，我都希望有啲嘢可以反映返出嚟」。他以「大圍收」為例指，「我希望帶畀個社會就係多啲關注大維修...... 其實呢樣嘢就係反映好多人去令到一啲建築商去鋌而走險，去洗黑錢，去賄賂一啲人，令到成個維修嘅工程，會有一啲唔好嘅嘢發生。」他說，會以一間屋、一個棚架、一些圍網，來呈現整個主題。

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早前有政府官員指，藝文界存在軟對抗，梁兆昌說不感擔心，但在創作的時候會多從「紅線」的角度去考慮，「唔會話我主要係針對某一個官員，或者某一個人。」他續說：「𠵱家做飄色同以前做飄色，我諗相對嚟講都係兩樣嘢，以前我哋考慮嘅嘢唔需要咁多，但𠵱家我哋都會諗多幾步去做呢啲嘢」。

新興街街坊會執委梁兆昌擔心，飄色這項傳統難以傳承下去。（湯致遠攝）

香港近年面對人口老化，長洲亦不例外，梁兆昌感嘆道：「後生嗰批係唔buy呢樣嘢（飄色）」，認為若無贊助商，飄色這項傳統難以傳承下去。他指，政府現時有投放資源在太平清醮，惟各項活動都需要錢，以致最終飄色能「落袋」的只有很少。他期望政府可多走一步，多投放資源予他們舉辦飄色。