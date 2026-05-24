太平清醮｜長洲也有Jellycat？郭錦記無懼北上　推平安包公仔應戰

今日（24日）是佛誕，長洲一如既往舉辦太平清醮，寓意平安健康的平安包當然不少得。傳統老店郭錦記今早門外已有市民排隊買平安包，第二代傳人郭宇鈿預計，今年太平清醮期間總共可售出6萬個平安包，與往年相若。面對北上潮挑戰，他指「（市民）北上消費有佢哋原因，咁我哋都做好自己」，已開設網店，並在零售門市上架產品。該店今年亦推出平安包公仔，並有不同餡料配件，他指大受歡迎。



今日（24日）是佛誕，長洲一如既往舉辦太平清醮，不少市民前往長洲「趁墟」，及買平安包。傳統老店郭錦記今早門外已有市民排隊買平安包。（蔡正邦攝）

今日（24日）是佛誕，長洲一如既往舉辦太平清醮，不少市民前往長洲「趁墟」，及買平安包。傳統老店郭錦記今早門外已有市民排隊買平安包。（蔡正邦攝）

郭宇鈿是郭錦記第二代傳人，接手已有8至9年。他表示，今年賣平安包「呢十日八日最高峰」，預計總共可售6萬個平安包，而大多數顧客都是老主顧，「幫襯咗廿幾三十年」。問到會否擔心北上消費熱潮影響生意，他指郭錦記有設網店，亦在不少零售門市有售產品，多管齊下，「（市民）北上消費有佢哋原因，咁我哋都做好自己」。

推仿Jellycat平安包公仔 第二代傳人：堅守傳統亦要推陳出新

郭錦記今年推出新產品平安包公仔，並有數款餡料配件，如紅豆餡「莎莎」，蓮蓉餡「阿蓮」，黑芝麻餡「炭頭」，及白芝麻「阿芝」，可以塞入平安包公仔之中，希望可以「有啲玩味」。郭宇鈿表示，包店過往亦有推出過其他款式的公仔，今年再推出新品，是希望防止品牌老化，又認為在堅守傳統之餘亦要推陳出新，希望可打入年輕人市場。他又指，產品大受歡迎，不論長洲店，還是三中商書店分銷點，都銷情良好，查詢度相當高。

郭錦記今年推出新產品平安包公仔，並有數款餡料配件，如紅豆餡，蓮蓉餡「阿蓮」，黑芝麻餡「炭頭」，及白芝麻「阿芝」，希望可以「有啲玩味」。蔡正邦攝

郭錦記今年推出新產品平安包公仔，並有數款餡料配件，如紅豆餡，蓮蓉餡「阿蓮」，黑芝麻餡「炭頭」，及白芝麻「阿芝」，希望可以「有啲玩味」。蔡正邦攝

製包師傅料全日開工 「應該要食埋宵夜」

至於「真平安包」，他說，麻蓉餡平安包銷情最好，因為最傳統，而且包山上掛的都是麻蓉餡平安包。郭宇鈿又稱今早「師傅都係踢晒腳」，不過長洲店貨量與往年差不多。有製包師傅表示，今早7時已開工，預計今日會消耗30多包麵粉，而一包麵粉可做300多個平安包，被問到預計何時可放工，他們表示「今年應該要食埋宵夜」。

有製包師傅表示，今早7時已開工。（蔡正邦攝）

郭錦記創辦人郭錦全則表示，過去兩天銷情「麻麻地」，昨日和今天最旺，亦較忙。（蔡正邦攝）

郭錦記創辦人郭錦全則表示，過去兩天銷情「麻麻地」，昨日和今天最旺，亦較忙，情況與往年相似。他笑指，自己已退休，太平清醮才「出山」幫忙。此外，郭錦全表示，大部分長洲老街坊今天都會回到長洲，「打招呼，傾下偈，買下包買個平安」。