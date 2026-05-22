佛誕2026｜吃素4習俗請食豆續緣　忌1事恐折壽！浴佛方法+6素食譜

佛誕2026｜佛誕是每年農曆四月初八，2026年是5月24日，因適逢星期日，翌日（5月25日）將補假一天。佛誕當天，傳統會舉行浴佛儀式，還要吃素，寓意積福報，與佛結緣。如今素食早已不再單調，以下就推介幾6款素食譜，連杏鮑菇都能煮出肉香味！



佛誕是紀念佛教創始人釋迦牟尼佛誕生的節日。（旅發局 資料圖片）

佛誕2026｜佛誕為什麼是法定假日？

佛誕是紀念佛教創始人釋迦牟尼佛誕生的節日。相傳釋迦牟尼在藍毗尼（今尼泊爾境內）出生時，天空曾出現九條龍吐水為他沐浴的奇景，因此佛誕又被稱為「浴佛節」。

在回歸前，香港只有西方宗教假期（如聖誕節），並無東方傳統宗教的假期。為此，香港佛教聯合會自1960年代起便積極爭取佛誕放假，更發起過高達數十萬人的簽名運動。回歸後，立法會在1998年正式將農曆四月初八列為公眾假期，到了2022年就被正式納入勞工的「法定假日」。既然多了1日假期，大家不妨參與下傳統儀式，既能體驗文化，又能為自己和家人積福。

在佛誕這天，信徒們會齊集寺廟，用淨水或香湯（由香草、芳香藥材或花卉所做）為佛像沐浴。（網上圖片）

佛誕2026｜佛誕4習俗

1. 浴佛 灌沐左右肩

在這一天，信徒們會齊集寺廟，用淨水或香湯（由沉香、檀香、芳香藥材）為佛像沐浴，以此表達對釋迦牟尼的敬意與感恩，洗掉過去煩惱，並祈求福報與庇佑。浴佛所用的通常是「太子像」（即釋迦牟尼佛剛出生時，右手指天、左手指地的造型）。要分三次淋在佛像身上。

第一勺灌沐右肩：寓意用清淨心來實踐善行。

第二勺灌沐左肩：寓意去除內心的貪慾與嗔恨。

第三勺再沐右肩：祈願父母與親屬早日遠離厄難、平安順遂。



2. 吃素 洗滌貪婪憎恨

「吃素」常被稱為「食齋」，而「齋」有清淨的意思，寓意洗滌內心的貪婪、憎恨等雜念，讓身心收穫平靜。此外，佛教講究因果，殺生是極其消耗福報的行為，恐致多病、運勢坎坷。而吃素等於不殺生，可為自己和家人積福。

佛誕這天會做「欒樨餅」來向佛祖表達誠意。（4281866665@小紅書）

3. 吃欒樨餅 誠意供奉解毒除濕

大家都希望在佛誕這天用最好的食物來供奉，欒樨樹在初夏期間長得最鮮嫩、茂盛。因此會做成「欒樨餅」來表達誠意。欒樨葉，性微溫，能暖胃消積、去風除濕、清熱解毒，有助強身健體、預防疾病。主要在廣東珠三角地區（特別是中山）一帶流行。

4. 捨豆結緣 來生再成親友

在古代，許多居士或婦女在家修行時，每念一句「阿彌陀佛」就會在盤裏放一顆豆（黑豆、黃豆或綠豆），久而久之，這些豆子便被稱作「念佛豆」。在佛誕這天，人們會把積攢累積的豆煮熟。然後只要見到人就分贈一顆。古人深信能透過這個簡單儀式，來生就可成為親友。

佛誕2026｜推介6款素食譜

雖然部分傳統習俗現已少見，但浴佛和吃素依舊流行，以下就為大家推介6款精選素食譜，包括小吃、湯水等。

佛誕素食譜1：醬燒杏鮑菇

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佛誕素食譜4：芙蓉鮮竹

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佛誕素食譜5：佛手瓜蘋果花豆湯

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佛誕素食譜6：扁赤小豆節瓜茶樹菇湯

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扁赤小豆節瓜茶樹菇湯食譜

參考資料：香港佛友會、香港地方志中心、香港文化協會、香港佛教聯合會