黎家盈太空人．張美雄｜從神五到神二十三　港人「升呢」同遊太空

來稿作者：張美雄



還記得2003年的某個下午，我還在讀中學。那天班房裏的電視機難得打開，全港市民都盯着同一個畫面，期待着神舟五號升空的一刻。那時，我們全班同學都屏住呼吸，直到楊利偉那句「我感覺良好」傳回地面，大家才忍不住歡呼。那份激動，不是甚麼宏大敘事，而是很單純的感覺──我們中國人，終於可以憑自己的實力上太空了。



那時候沒想過，23年後，這件事會跟香港有更直接的關係。

2026年的香港，我們終於迎來自己的航天員──黎家盈博士。她是警隊警司，並在香港大學取得計算機法證博士學位。創新科技及工業局局長孫東透親自面試她，形容她得體平穩，謙虛之中透着智慧。最令人動容的，是她身為三孩之母，仍決心克服與孩子長時間分離的挑戰，只用一年多便完成艱苦訓練，並即將乘坐神舟二十三號飛船，在太空站生活六個月。

這次黎家盈博士參與國家任務，意義遠不止於航天本身。它是港澳助力國家發展的歷史性一刻，標誌着香港科技實力的一次里程碑式突破。過去我們常說「融入國家大局」，但怎樣才算融入？最直接的莫過於在國家尖端的科技事業裏，有我們的人，有我們的心血。一位港產航天員的背後，有本地大學實驗室研發的儀器，有工程師參與訓練的心血，更有無數年輕人因為這個榜樣而重新拿起物理課本。

作為大灣區青年企業家協會的副會長，我過往曾多次接觸兩地的創業青年。不少年輕企業家也曾陷入一個誤區：「航天關我們香港什麼事？」事實上，航天產業鏈極長，從精密零件、材料到生物科技，每一處都有香港的足跡。正如香港理工大學研發的「表取採樣執行裝置」，成功協助國家完成世界首次月球背面採樣；香港科技大學主導的「天韻相機」，不久前已進駐天宮空間站。此外，香港大學和中文大學亦正為天問三號火星任務研製光譜儀，分別探尋生命痕跡與大氣演化。說到底，在國家航天事業的宏偉藍圖中，香港從未缺席。

國家「十五五」規劃綱要明確提出加快建設航天強國，而中央亦一直支持香港建設國際創新科技中心、打造高端人才集聚高地。香港的基礎研究在國際上具備競爭力，加上法治環境、國際融資能力和與世界接軌的科研生態，正好為國家吸引全球航天合作提供支撐。2024年，創新科技署更撥款逾一億港元，支持六個航天研發項目，顯示香港在國家航天版圖中的角色正逐步成形。

我們並不是要在香港複製一個如「酒泉」般的衛星發射中心，而是要在國家完整的航天體系中找到屬於香港的定位：以基礎科研補強前端技術、以國際化優勢拓展合作平台、以人才培養支撐長遠發展，真正做到「以香港所長，服務國家所需」。

寫到這裏，我又想起當年那個下午。如果那時有人告訴我，20多年後會有香港人上太空，我一定覺得是天方夜譚。但今天，黎家盈博士即將出發。從楊利偉到黎家盈，國家的每一步，其實都有香港的影子。而我們要做的，不只是歡呼的「旁觀者」，而是主動對接國家戰略，在融入大局的過程中，讓香港由治及興的「參與者」。

作者張美雄是西貢區議員，大灣區青年企業家協會副會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

