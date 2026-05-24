黎家盈太空人｜李家超視像通話打氣　黎家盈：全力以赴、做到最好

【黎家盈／太空人／航天員／神舟二十三號／載荷專家】香港首位太空人、警務處警司黎家盈今晚（24日）將將隨神舟二十三號上太空參與任務。行政長官李家超今早在社交平台發布日前與黎家盈視像通話的影片，他對黎家盈擔任載荷專家參與國家載人航天飛行任務感到驕傲並送上祝福，又問候黎家盈的訓練和生活狀況，希望黎家盈以最佳條件為國家續寫航天事業輝煌篇章。黎家盈表示，訓練雖然艱苦，但會全力以赴完成飛行任務。



行政長官李家超早前與創新科技及工業局局長孫東、公務員事務局局長楊何蓓茵透過視像通話，為黎家盈打氣。（李家超 Facebook）

行政長官李家超今早在社交平台發布與黎家盈視像對話的影片。（李家超 Facebook）

行政長官李家超今早在社交平台發布與黎家盈視像對話的影片。（李家超 Facebook）

黎家盈：訓練過程很艱苦 有信心能完成任務

李家超表示，很驕傲黎家盈是第一位香港人員參與國家載人航天飛行任務，「我們在此第一是祝賀你、寄予祝福，我們都表示關心。」黎家盈則表示「多謝大家的支持和關心，我會好好加油的。」

李家超又關心黎家盈在北京訓練中心的生活，黎家盈表示每日訓練都排得很滿，坦言訓練過程「真的很艱苦」，但總算現在也到點（差不多是時候出發）了，「現在也很有信心能完成任務」。李家超又關心黎家盈家人在北京的生活，黎家盈稱，家人都很好 ，小朋友在北京讀書都很開心。

神舟二十三號將於周日（24日）發射升空，首位港產太空人、女警司黎家盈將升空執行任務。（新華社）

行政長官李家超今早在社交平台發布與黎家盈視像對話的影片。（李家超 Facebook）

冀完成任務後儘快回港

黎家盈在香港土生土長，她形容自己這次北上接受訓練，是離開香港時間最長的一次，「從來沒試過離開香港這麼久，都希望完成任務後可以快點回來香港，感受一下香港的各種事情」。

李家超最後給黎家盈打氣：「你的成功參與今次航天任務，是表示國家對你的認同，也表示國家對香港的信任和支持。」他又囑咐黎家盈好好休息、保持狀態、放鬆心情，以最佳條件完成任務，回來後告訴大家感覺如何，預祝她圓滿完成任務，「為我們的國家航天事業續寫輝煌篇章 」。黎家盈則握拳表示自己一定會加油，會「全力以赴、做到最好」。

行政長官李家超今早在社交平台發布與黎家盈視像對話的影片。（李家超 Facebook）

行政長官李家超今早在社交平台發布與黎家盈視像對話的影片。（李家超 Facebook）

一同參與視像會面的創新科技及工業局局長孫東表示，在一年多的時間裡，她就完成了所有艱苦的訓練，達到上太空、執行任務的標準，「我們都為你感到驕傲和自豪。」公務員事務局局長楊何蓓茵則表示，首位參與國家載人航天任務香港人，是公務員的一份子，對此感到非常光榮和開心，「我相信17萬多公務員都一起為你感到光榮，也為我們自己感到自豪。」

李家超早前曾兩次與黎家盈會面，第一次是2023年6月，李家超在禮賓府與10多名載荷專家候選人會面，黎家盈當時是其中一員，即將前往北京接受複選；第二次是在2024年黎家盈「過五關斬六將」後獲選為第四批預備航天員、即將出發前往北京受訓前，李家超與她在禮賓府會面。