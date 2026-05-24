搶包山｜航天資訊團體臨場放棄入場　趕回市區看太空人黎家盈升空

長洲太平清醮重頭戲「搶包山」比賽於周一（25日）凌晨0時舉行，大會今晚（23日）10時開始派入場籌。約晚上9點，派籌區外已有數百人等候。



今晚11時08分是港產太空人黎家盈隨神舟二十三號升空的時刻，有航天資訊團體原想觀看搶包山，但需趕回市區直擊升空，只好無奈放棄。



有穿著印有太空人的背心及手拿火箭、太空人公仔的航天科技資訊團體，在外詢問搶包山開始時間。（鄧倩螢攝）

有穿著印有太空人的背心及手拿火箭、太空人公仔的航天科技資訊團體，在外詢問搶包山開始時間。（鄧倩螢攝）

約夜晚9時，有不少市民在北帝街足球場外等候入場觀看搶包山。有穿著印有太空人的背心及手拿火箭的航天科技資訊團體，在外詢問搶包山開始時間。團體主席陳木樹表示，知悉今日是長洲的大日子，特意與一眾會員早上入島參與活動，並推廣航天資訊。

航天科技資訊團體主席陳木樹表示，知悉今日是長洲的大日子，特意與一眾會員早上入島參與活動，並推廣航天資訊。（鄧倩螢攝）

約晚上9點，派籌區外已有數百人等候。（鄧倩螢攝）

約晚上9點，派籌區外已有數百人等候。（鄧倩螢攝）

約晚上9點，派籌區外已有數百人等候。（鄧倩螢攝）

約晚上9點，派籌區外已有數百人等候。（鄧倩螢攝）

約晚上9點，派籌區外已有數百人等候。（鄧倩螢攝）

他說原想觀賞搶包山比賽，但因神舟二十三號於夜晚11時08分升空，需趕回市區直擊該歷史事件，只好放棄周一凌晨0時才開始的搶包山比賽。

張先生與他的朋友多年來都排派籌區首位。（鄧倩螢攝）

張先生與他的朋友多年來都排派籌區首位。（鄧倩螢攝）

同一時間，亦有數百人在派籌區內等候派免費入場飛。第七、第八年排頭位的張先生今年同樣約凌晨5時半已搭船入島。問及為何多年來都堅持到現場看比賽，他說：「有啲野電視睇唔到，得現場睇到，例如團體搶包山同（結束時放）煙火。」

美國旅客Mary Beth Redding及David Redding今早觀看飄色後，夜晚7時便在排籌區排隊。（鄧倩螢攝）

另外，等候區內亦不乏旅客身影。美國旅客Mary Beth Redding及David Redding今早觀看飄色後，夜晚7時便在排籌區排隊。不過，他們看完搶包山後不會過夜，而會趕去搭渡輪回灣仔，問及為何不過夜時，他們說：「We don't know if it is possible（我們不知道可以住在這裡）。」他們表示，今日在長洲品嚐了不少美食，舉例名物糯米糍。