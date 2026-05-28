情婦勒索已婚情夫260萬　辯稱發片為尋人　官斥侵犯私隱囚52月

美容師疑不滿與已婚金融業男董事的一段情無疾而終，更在通訊軟件上把她「拉黑(封鎖)」，涉製二人合照影片放上網，指男董事欺騙感情，並揚言「一鑊熟」，及勒索他260萬元。美容師自辯時稱發片為「尋人」，又指男方曾承認會照顧她一世。她早前被裁定勒索和起底等6罪成立。暫委法官徐綺薇今(28日)判刑指，女被告嚴重侵犯事主私隱，操控事主的恐懼和弱點施壓，使對方的名譽和家庭受到深遠影響，就6罪判監4年4個月。



女被告李燕林，45歲，美容師，需普通話傳譯。她被控4項在未獲同意下披露個人資料及兩項勒索罪。在未獲同意下披露個人資料罪她於2022年5月至2023年3月間，未獲X同意下披露其個人資料，包括姓名及容貌，意圖令X或其家人蒙受傷害。兩項勒索罪指，被告於2022年5月，以恫嚇的方式要求X交出60萬元；及在2022年6月以恫嚇的方式要求X交出200萬元。

身型略胖的女被告李燕林稱，在按摩院見事主X與另一女子一起，她認為X不作解釋並提出分手，令她覺感情受騙。(陳曉欣攝)

被告曾向X索生活費每月4萬

已婚男事主X作供時透露，他在2017年認識被告，兩人2020年發展婚外情。X稱疫情期間X向他索生活費每月4萬，其後他又轉了80萬元給被告還內地房貸。被告之後稱要一部保時捷汽車，X憤而未有理會，之後有一段時間沒再聯絡。他後來知被告已離港，認為兩人關係已感情騙子

發片出事主名及樣指他是感情騙子

及至2022年3月，X開始不斷收到被告發訊息要求見面，如X拒絕則後果自負，X未有理會。惟同年5月，X收到朋友傳給他的Youtube影片連結，驚見他與被告的合照被剪輯成影片，包括為X慶生、二人外出食飯的合照等，影片列出X的姓名，指他是「感情騙子」。

被告初要求60萬之後提高至200萬

X找助手聯絡被告，得知被告承認是她做的，並要求見X，一度下架影片。惟同月被告再向X索取60萬元，X還價30萬元。兩人後來見面，被告提出收200萬元才會收手，X聞言稱「黐線」和沒可能，改為提議若被告肯簽保密協議，便會付她一筆錢。

X付100萬求刪片惟之後影片再現

被告簽協議後，X開出100萬元本票作為「和平分手費」，條件是被告需要刪除影片和不公開二人關係，被告遂刪除影片。惟同年9月，X獲銀行告知其個人資料在網上被洩漏。X查證後發現YouTube上有影片公開他與被告的多張照片，X認為只有被告會做這些事，被告或懷恨在心，不滿未獲200萬元，想「一鑊熟」而再上載影片。X表示當時他「見唔到完嘅一日」，終決定報警。

被告辯稱投入全部感情去愛X

被告自辯指時，她與X交往時不知對方有老婆，否則絕對不會跟X開始。她在3個月後才知情，感到很傷心，因為自己：「投入全部感情來愛他。」X向她表示不能離婚，但承諾會照顧她一輩子。

被告稱製X影片為尋人

被告稱，她在內地回港後無法聯絡X，並遭「拉黑(封鎖)」其通訊軟件，所以她把兩人的合照製成影片並放上網，目的只想X再找她，別無他想。後來X留意到影片並約她見面，表示老婆發現婚外情，他暫時不能見被告，但會繼續照顧她，被告同意。

見X與另一女子一起再把片上網

被告稱，她在6月於按摩店工作時撞見X與一名女子一起，當她很氣憤，當時氣得發抖站不穩，X說他當日去了醫院探病，質疑：「為甚麼他說不能見我，可以三更半夜跟其他女人一起？」，故在2日後再將合照片段放上網。

案件編號：DCCC 842/2023