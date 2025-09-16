情婦涉勒索人夫260萬　被告稱不知X想保密婚外情　很多太太不在意

美容師分手後涉勒索董事人夫260萬元案今（16日）續，女被告繼續自辯時稱，不知道X想婚外情保密，又稱沒想過關係須否保密，並稱很多人的太太不會在意，X也說過與太太沒感情，直至她見到協議書內容才知道要保密關係。她又否認簽下協議後仍把與X的影片放上網，並稱明顯是別人放的。案件押後至11月6日續審。



女被告李燕林，45歲，美容師，庭上需普通話傳譯。她被控4項在未獲同意下披露個人資料及兩項勒索罪。在未獲同意下披露個人資料罪她於2022年5月至2023年3月間，未獲X同意下披露其個人資料，包括姓名及容貌，意圖令X或其家人蒙受傷害。兩項勒索罪指，被告於2022年5月，以恫嚇的方式要求X交出60萬元；及在2022年6月以恫嚇的方式要求X交出200萬元。

被告李燕林稱很多太太都不會太在意丈夫有婚外情。(陳曉欣攝)

簽協議結束關係可獲100萬

被告稱在2021年5月會面男事主X後簽署一份保密協議書，她同意結束關係可獲得100萬元的一次性「財政幫助」，補充最初她收到的協議書曾寫住150萬元。被告形容她是在X威脅下不得不簽，因為她怕X會告她。

收X的律師信感困擾要看精神科

同年9月，X的助理Y致電她，並問她是否又再次上載影片，指她違反協議，被告即否認，並指9月的影片上的照片有轉發和讚好的標誌，被告說：「明顯是（別人）網上攞出嚟的。」她後來收到X的律師信，令她感到很困擾，甚至要看精神科，而2023年3月的影片她亦毫不知情，直至審訊前被加控才知道，被告又稱，她在2023年3月左右被人來電滋擾，她每天收到十多個電話，她一接聽對方便掛線。

指X給她80萬元炒股

控方盤問時指，根據被告與X的助手Y通話內容，被告曾收下X給她80萬元生活費。被告否認，稱該筆金錢是X給她炒股、還房貸和預備開美容院用的，她又斥Y早有預謀，引導她說話並錄音，她當時情緒很不穩定，又稱：「有時他講甚麼我就跟着他的話，我的腦袋不是很清醒。」

很多太太不在意夫有婚外情

被告稱，她不知道X想婚外情保密，不知道X介不介意。被問到這段婚外情是否應該保密，被告稱她當時沒有特別看法，沒想過關係須否保密。控方質疑被告大話連篇，從無想過要保密並不合理。被告回應指，很多人的太太不會在意，X也說過與太太沒感情，強調當時沒有特別看法，直至她見到協議書內容才知道要保密關係。

聲稱手上並無X的資料

控方指出，被告在5月與X在咖啡店會面時，提及她掌握X的住址、X妻子和母親的資料，以及X的公司資料。被告稱她手上根本沒有那些資料，否則她可以直接找X，不用上載影片引起X的注意。控方問被告上載普通合照為甚麼能夠吸引X注意及找她，被告稱她只想引起X注意。

控方再指出，被告在席間向X索取60萬元，作為保密關係和不接觸X家人的報酬。被告堅稱從無說過，指X提及再照顧多她1年，讓感情慢慢變淡。

案件編號：DCCC 842/2023