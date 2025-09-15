情婦涉勒索人夫260萬　辯稱投入全部感情愛事主　最終卻感情受騙

45歲美容師分手後涉勒索董事人夫260萬元案，女被告今（15日）出庭作供，她稱與事主X初交往時不知對方有家室，否則絕對不會跟X開始，她又稱得知後很傷心，因她是：「投入全部感情來愛他。」被告又稱她只曾要求買新車，無提過要買保時捷。被告稱她後來返回大陸，回港後無法找到X，X後來接了她的電話，並稱會找她，但X在通訊軟件把她「拉黑(封鎖)」，她把兩人的照片製成影片並放上網，只是想X再找她，別無他想。



被告又稱，後來在工作的按摩院見到X與另一女子一起，X不作解釋更提出分手，她覺感情受騙，曾想過輕生。她後來向X的助手說「一鑊熟」等話，只是盛怒下衝口而出，重申沒有向X索取200萬。



身型略胖的女被告李燕林稱，在按摩院見X與另一女子一起，X不作解釋並提出分手，令她覺感情受騙。(陳曉欣攝)

女被告李燕林(右)稱知X有家室很難過，因當時已愛上了他。(資料圖片/陳曉欣攝)

知X有妻難過因已愛上了他

女被告李燕林(45歲)以普通話自辯時稱，她在2011年從內地來港，2017年與X相識，2020年起交往，X每月給她4萬元現金，不用她工作，她曾問X是否講真，X說：「聖誕老人不會騙人。」二人交往了3個月時，被告抱怨X很少陪她，X那時才承認有家室，他又稱對老婆沒有感情。被告直言好難過，但稱：「我已經愛上他。」所以接受X有家庭。X表示他不能離婚，但承諾會照顧被告一輩子。

強調從沒說過要保時捷

被告續稱，她在2021年12月初與X商量買車，X認為被告不熟香港路況，買二手車較合適。被告則稱，她有朋友買二手車後經常要維修，故想買新車，被告又說：「由頭到尾沒講過要買保時捷。」被告又稱，她曾花費過萬元買蟲草煲湯給X喝：「我是投入全部感情來愛他。」

X稱會找她卻「拉黑」其帳戶

被告指，她在翌年農曆新年後回內地，3月回港後打過很多次電話給X，都找不到人，後來終有人接聽，X說他不在港，有些事不方便在電話講，他回港後也許會找她。但X之後在通訊軟件「拉黑（封鎖）」被告。被告在4月將二人的合照剪成影片放上網，希望X見到影片會找她，沒有其他目的。

X願續照顧但生活費減至2.5萬

X在5月中發現影片後，相約被告在咖啡店見面。被告憶述X透露有官司在身，老婆亦發現二人關係，他暫時不能與被告見面，但他會繼續照顧被告，生活費則減至每月2.5萬，被告很理解X，沒有異議。

指X承諾照顧一年

被告稱，她同月致電X索取保險費，但從無提及拿60萬元。X答應被告，但表示因家事只能照顧多被告1年，同時讓被告慢慢放下感情，被告說她當時心軟，答應了X。

按摩院見X與另一女子一起

及至同年6月4日凌晨，被告稱她在工作的按摩院見到一個很似X的背影的人與一女子一起，追上前確認是X，被告說了句：「這麼巧」，X卻頭也不回離開。被告稱她很氣憤，當時氣得發抖站不穩，X說他當日去了醫院探病，質疑：「為甚麼他說不能見我，可以三更半夜跟其他女人一起？」她在2日後再將合照片段放上網。她同日收到X來電說：「我黑白兩道都有人，你知不知道你在踩我的底線？」被告因而往警署報案。

撞破被告與其他女人一起覺感情受騙

被告和X同月在電話交涉，被告斥責X玩弄感情，X則稱﹕「我們1月份已經分手了好不好。」被告回應：「不是你說分手就分手。」又謂：「我賤命一條，我跟你玩到底。」被告今解釋，X的狡辯令她很煩躁才那樣說。被告又稱，她撞破X與其他女人一起後，感覺被欺騙感情，X更拒絕解釋，令她一度有自殺念頭，抽泣道：「如果我死了之後，人哋就會知道我因為佢而死。」

稱一鑊熟是好嬲下衝口而出

至於被告曾叫X的助手Y傳話稱要：「一鑊熟」、「他（X）要為他的行為付出代價」，被告稱她當時好嬲，才衝口而出；否認曾索求200萬元。

女被告李燕林，45歲，美容師。她被控4項在未獲同意下披露個人資料及兩項勒索罪。在未獲同意下披露個人資料罪她於2022年5月至2023年3月間，未獲X同意下披露其個人資料，包括姓名及容貌，意圖令X或其家人蒙受傷害。兩項勒索罪指，被告於2022年5月，以恫嚇的方式要求X交出60萬元；及在2022年6月以恫嚇的方式要求X交出200萬元。

案件編號：DCCC 842/2023