情婦涉勒索董事人夫案　被指曾稱會照顧被告一輩子　事主稱不記得

女被告李燕林，45歲，美容師，庭上需普通話傳譯。她被控4項在未獲同意下披露個人資料，及兩項勒索罪。未獲同意下披露個人資料罪她於2022年5月至2023年3月間，未獲X同意下披露其個人資料，包括姓名及容貌，意圖令X或其家人蒙受傷害，勒索罪指她於同年5及6月，以恫嚇的方式要求X交出60萬及200萬元。

女被告李燕林(白帽)否認勒索董事人夫260萬。(陳曉欣攝)

X稱曾求被告放他一馬

事主X接受辯方續盤問時稱，他在2022年5月15日獲友人告知，網上有他與被告合照製成的影片，X在同月19日約被告在咖啡店見面。他見面時向被告說，二人已分手，請求被告放他一馬。

被告錄取二人會面的對話

辯方隨後引用由被告錄取的見面錄音，並呈上謄本。裁判官徐綺薇質疑，謄本未有記錄大部份對話，未能準確反映X的說話，控方同樣質疑有錯漏，辯方亦同意。

X在錄音中壓底聲線說話

庭上播放的錄音顯示，被告和X以普通話對答，X壓低聲線說話，錄音亦錄入其他人的笑聲和環境雜音。被告說：「你不開心是因為我問你要車？」她知道X不開心後沒再提起。X則提及要被告冷靜。

X部份同意曾承諾照顧被告多1年

X供稱，被告會面中提到有他的個人資料，只是錄音沒錄到。會面後數日，被告再在電話提出要X幫她交保費及給她60萬元的「經濟援助」。辯方即指，被告只是要求X幫她交保費，沒提過要60萬元。X不同意，惟部份同意他曾承諾照顧多被告1年。

辯方指被告從沒索取和平分手費

辯方再指，X這樣做是因為想讓被告有1年時間沖淡感情。X即稱：「無可能。」辯方又指，被告沒有向X索取過「和平分手費」，X稱忘了被告有否說過這5個字。

辯方另提及，X與被告交往初時X曾許下諾言，會照顧被告一輩子，被告問X是否說真，指X向被告說：「聖誕老人唔會呃人嘅。」X表示不記得。

案件編號：DCCC 842/2023