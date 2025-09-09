情婦涉勒索金融董事260萬　事主稱已每月給4萬　女方還要保時捷

美容師涉與已婚金融業董事鬧分手，疑把兩人的合照製成短片，披露男方容貌及姓名，更配字幕指男方是「感情騙子」及「玩女人」，影片並上載到Youtube，她並涉以此勒索男方260萬元。美容師否認指控，案件今(9日)在西九龍法院(暫代區域法院)開審。男事主X稱，他與女被告發展婚外情時正直疫情，女被告稱無正職，他曾每月給女方4萬元作生活費，後來女方稱要更多錢，之後更要他送保時捷，他便決定不理她。惟女被告後來再找他，稱若拒見面便後果自付，他不作理會後不久，便出現了涉案的影片。X稱因其資料在被告手，當時感覺：「肉隨砧板上。」



女被告並被控披露資料罪

女被告李燕林，45歲，美容師，庭上需普通話傳譯。她被控4項在未獲同意下披露個人資料，及兩項勒索罪。在未獲同意下披露個人資料罪她於2022年5月至2023年3月間，未獲X同意下披露其個人資料，包括姓名及容貌，意圖令X或其家人蒙受傷害。

兩項勒索罪指，被告於2022年5月，以恫嚇的方式要求X交出60萬元；及在2022年6月以恫嚇的方式要求X交出200萬元。

女被告李燕林在西九龍法院受審。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

X與被告2020年發展婚外情

X作供時透露，他從事金融業，任職董事。2017年經朋友介紹認識被告，當時他已婚。兩人2020年再次碰面並發展婚外情。被告知他已婚，亦知道其工作的公司。

X以為與被告關係已無疾而終

X指當時正值疫情，被告沒有正職，2021年初向他索取生活費，X遂每月給她4萬元。被告之後又稱要還內地房貸，X再轉賬80萬元給她。惟被告之後想要一輛保時捷汽車，X憤而未有理會她。兩人曾有一段時間沒再聯絡，X其後得知被告已離港，認為兩人關係已無疾而終。

被告求見X並指若拒絕後果自付

X在2022年3月不斷收到被告電話和微信訊息，並要求見面，被告並稱，若X拒絕，後果自付，但X收到這類電話都會掛斷通話。同月5月，X收到朋友的訊息，並附載一段YouTube影片的連結。X發現影片由他和被告的多張合照剪輯而成，包括兩人外出食飯、被告為X慶祝生日等。影片遮蓋被告容貌，但公開X的樣子。影片並有文字列出X的姓名，指他是「感情騙子」。X感大驚，著私人助理聯絡被告，被告承認上載影片並要求見X。其後，影片下架。

被告要求60萬 X心想是否分手費

被告和X於同年5月見面，被告拒接受分手，又指知道X的公司和住址等資料。數天後，被告致電X並索取60萬元，X稱當時心想：「係咪一個和平嘅分手費。」X後來還價30萬元，被告要X替她支付保險費。X指，若被告再提出其他要求，他是：「肉隨砧板上。」為免被告變本加厲，X草擬了一份保密協議，要被告簽署。惟被告稱已失去耐性，X遂先支付7.5萬元予被告。

私人助理再發現兩段影片

惟X的私人助手其後告知 ，被告再來電，聲言要X付出代價。私人助手又把兩段YouTube影片的連結傳給X，兩段影片的文字描述分別指X是感情騙子及「玩女人」等。

案件編號：DCCC842/2023