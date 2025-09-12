情婦涉勒索董事人夫　助理傳話指X太知道好大鑊　被告：都未嚇佢

45歲美容師分手後涉勒索董事人夫260萬元案今（12日）續，控方傳召男事主X的私人助理Y作供，他認曾為事主X向女被告傳話，並直言聽到被告要求200萬時不懂反應。他亦有要求被告把影片下架，告知她若X的太太知道，X會好大鑊，被告卻稱她只是講事實，並說：「我而家都未嚇佢啊。」



暫委法官徐綺薇裁定被告所有控罪表證成立，案件下周一續審，被告料自辯。



女被告李燕林，45歲，美容師，庭上需普通話傳譯。她被控4項在未獲同意下披露個人資料，及兩項勒索罪。指她於2022年5月至2023年3月間，未獲X同意下披露其個人資料，包括姓名及容貌，意圖令X或其家人蒙受傷害，另涉在同年5月恫嚇的方式要求X交出60萬元；及在同年6月要X交出200萬元。

女被告李燕林。(陳曉欣攝)

助理Y認曾代事主X向被告傳話

控方今傳召男事主X的私人助理Y作供，助理表示他由2019年起任事主X的私人司機之一，去年辭職，他在本案中曾協助X傳遞訊息予被告，並將草擬的保密協議書交給被告。助理稱，他在2022年6月13日，與X一起前往被告的住所。

聞被告要200萬不懂反應

助理在大堂會合被告，X則在寓所外等候。助理問被告怎樣才肯收手，被告提出要200萬，助理稱當時不懂反應，即向X豎起2隻手指。辯方指助理並無豎起2隻手指；又指被告稱簽協議書時覺被人催促，感到有壓迫。助理否認說法。

若X太太知道會好大鑊

助理又稱，他曾告知被告，X被妻子監視，不方便見她，並向被告稱：「老闆咁嘅情況都仲幫你。」又指萬一X的太太知道協議書一事：「佢（X）都好大鑊，我覺得佢對你都有情有義。」

被告稱只是說事實未算嚇X

庭上播放助理Y與被告在6月通話的錄音，助理並有勸被告下架影片，被告回應說：「我而家都未嚇佢啊。」助理斥被告明知會影響X的聲譽，仍要「po嘢」並說：「咁都唔係嚇佢？」被告回應她只是說事實。

辯方爭議無法證明被告上載影片

之後，控辯雙方作中段陳詞，辯方力陳控方未能證明被告上載所有涉案影片，因為首條影片在2022年6月發布，同月中被告在協商後已經刪片，被告亦與X簽下保密協議，律師指：「所有事了結咗，告一段落啦。」至於第2及3條影片，在2022年9月及翌年3月才發布，不排除有無聊人下載影片再上載，被告不會蠢至冒違約風險做這些事。控方指，X的證供知不會有人刻意下載影片重新上載，案件有表面證據。

暫委法官徐綺薇裁定所有控罪表證成立。

案件編號：DCCC 842/2023