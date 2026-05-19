伊波拉病毒｜衞生署籲疫區抵港旅客主動申報 懷疑個案須隔離
世界衞生組織日前將剛果民主共和國和烏干達爆發的埃博拉（伊波拉）病，定為國際關注的突發公共衞生事件。衞生署衞生防護中心今日（19日）公布，中心已即時加強亞的斯亞貝巴抵港航班旅客的健康篩查，並呼籲過去21日內曾到訪剛果或烏干達的旅客，抵港時主動向港口衞生科人員申報，以便進行健康評估。若評估為懷疑個案後，會立即轉送至醫管局傳染病中心隔離檢查，接受隔離至病毒檢測結果呈陰性為止；而中心亦已巡視竹篙灣社區隔離設施，有需要時投入檢疫用途。
此外，衞生防護中心已發信至全港醫生和醫院，就最新疫情資料更新懷疑個案的呈報準則，若任何人在21日內曾前往受影響地區，包括剛果民主共和國及烏干達，如出現相關病徵，必須視作懷疑個案處理。
截至5月18日 剛果最新通報8宗伊波拉確診個案
衞生防護中心今日（19日）公布，繼續按照政府的「埃博拉（伊波拉）病毒病準備及應變計劃」，與不同持份者緊密合作，採取一系列防控措施，嚴防輸入個案，保障市民健康。
衞生防護中心指，雖然目前伊波拉病對本港公共衞生造成的即時影響屬於低，但中心亦已為一旦爆發疫情而做好抗疫的全面準備。市民如非必要，應盡量避免到訪受疫情影響的地區。
根據世衞和非洲疾病預防控制中心截至5月18日的最新通報，剛果民主共和國通報8宗確診伊波拉病個案，另外有395宗疑似個案和106宗相關死亡個案；烏干達亦通報兩宗伊波拉病個案和一宗相關死亡個案。
加強亞的斯亞貝巴抵港航班旅客健康篩查
衞生防護中心指，一直在各口岸為入境旅客進行健康篩檢，雖然本港現時並無直航航班來往受疫情影響的國家，但鑑於旅客可從非洲經埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴轉機抵港，中心已即時加強對亞的斯亞貝巴抵港航班旅客的健康篩查，港口衞生科人員會在登機橋下機閘口，為該特定航班的旅客體溫監測及健康篩查。
同時，機場入境區域已張貼告示，中心已聯絡機管局在入境大堂進行語音廣播，以及透過相關航空公司，呼籲過去21日內曾到訪剛果民主共和國或烏干達的旅客，在抵港時主動向港口衞生科人員申報，以便進一步健康評估。
若旅客評為懷疑個案 將隔離檢查至陰性為止
針對懷疑個案的隔離與轉介機制，入境旅客若出現相關病徵，經港口衞生科人員評估為懷疑個案後，會立即安排轉送至醫管局傳染病中心隔離檢查，有關個案將接受隔離，直至病毒檢測結果呈陰性為止。
衞生防護中心已向機管局和航空公司提供最新情況，呼籲航空公司提醒機組人員如發現航班上有疑似個案時，應嚴格執行既定的防控措施，並加強所有入境口岸的宣傳工作，包括透過廣播及張貼海報提醒旅客注意。
衞生防護中心已向全港醫生和醫院發信，提醒他們伊波拉病的最新情況，並就最新疫情資料更新懷疑個案的呈報準則，任何人在21日內曾經前往受影響地區，包括剛果民主共和國及烏干達，如出現相關病徵，必須視作懷疑個案處理。中心呼籲醫生保持高度警覺，遇到任何懷疑個案，必須立即透過信中提供的24小時電話熱線向中心呈報。
截至今日，本港沒有錄得埃博拉（伊波拉）病確診或疑似個案。
已巡視竹篙灣社區隔離設施隨時投入檢疫
衞生防護中心昨日（18日）已與醫管局總部代表、總感染控制主任辦事處，以及醫管局傳染病及臨床微生物專家召開會議，就懷疑個案的隔離、檢測、感染控制措施，以及密切接觸者的檢疫安排等各項事宜進行深入商討。
衞生防護中心人員亦已巡視和確保竹篙灣社區隔離設施，可在有需要時投入檢疫用途。若有個案經化驗確診伊波拉病後，將按機制追蹤接觸者及安排檢疫。
到尖沙咀向在港非洲人達傳健康資訊
衞生防護中心繼續透過線上線下不同渠道，加強對公眾的風險溝通與健康教育，包括新聞稿、社交媒體貼文和傳媒專訪等，而中心明日（20日）會與非洲非政府組織會面，透過有關組織向居港非洲人士傳達相關健康資訊，並已到尖沙咀較多非洲人的聚居點，派發健康宣傳資料。