伊波拉病毒｜衞生署籲疫區抵港旅客主動申報　懷疑個案須隔離

世界衞生組織日前將剛果民主共和國和烏干達爆發的埃博拉（伊波拉）病，定為國際關注的突發公共衞生事件。衞生署衞生防護中心今日（19日）公布，中心已即時加強亞的斯亞貝巴抵港航班旅客的健康篩查，並呼籲過去21日內曾到訪剛果或烏干達的旅客，抵港時主動向港口衞生科人員申報，以便進行健康評估。若評估為懷疑個案後，會立即轉送至醫管局傳染病中心隔離檢查，接受隔離至病毒檢測結果呈陰性為止；而中心亦已巡視竹篙灣社區隔離設施，有需要時投入檢疫用途。



此外，衞生防護中心已發信至全港醫生和醫院，就最新疫情資料更新懷疑個案的呈報準則，若任何人在21日內曾前往受影響地區，包括剛果民主共和國及烏干達，如出現相關病徵，必須視作懷疑個案處理。



伊波拉病毒並非如流感般透過空氣或飛沫傳播，一般人與病人擦身而過並不會染病。（衞生署衞生防護中心網頁）

衞生防護中心緊急應變及項目管理處主任梁耀康醫生（左）與民眾安全服務處總參事梁冠康（右）巡視竹篙灣社區隔離設施，確保可在有需要時投入檢疫用途。（政府新聞處圖片）

截至5月18日 剛果最新通報8宗伊波拉確診個案

衞生防護中心今日（19日）公布，繼續按照政府的「埃博拉（伊波拉）病毒病準備及應變計劃」，與不同持份者緊密合作，採取一系列防控措施，嚴防輸入個案，保障市民健康。

衞生防護中心指，雖然目前伊波拉病對本港公共衞生造成的即時影響屬於低，但中心亦已為一旦爆發疫情而做好抗疫的全面準備。市民如非必要，應盡量避免到訪受疫情影響的地區。

根據世衞和非洲疾病預防控制中心截至5月18日的最新通報，剛果民主共和國通報8宗確診伊波拉病個案，另外有395宗疑似個案和106宗相關死亡個案；烏干達亦通報兩宗伊波拉病個案和一宗相關死亡個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任歐家榮醫生（左一）到機場，視察中心人員芍非洲抵港航班旅客的健康篩檢。（政府新聞處圖片）

加強亞的斯亞貝巴抵港航班旅客健康篩查

衞生防護中心指，一直在各口岸為入境旅客進行健康篩檢，雖然本港現時並無直航航班來往受疫情影響的國家，但鑑於旅客可從非洲經埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴轉機抵港，中心已即時加強對亞的斯亞貝巴抵港航班旅客的健康篩查，港口衞生科人員會在登機橋下機閘口，為該特定航班的旅客體溫監測及健康篩查。

同時，機場入境區域已張貼告示，中心已聯絡機管局在入境大堂進行語音廣播，以及透過相關航空公司，呼籲過去21日內曾到訪剛果民主共和國或烏干達的旅客，在抵港時主動向港口衞生科人員申報，以便進一步健康評估。

世界衞生組織今日（17日）將剛果民主共和國和烏干達爆發的伊波拉病定為「國際關注的突發公共衞生事件」。（新華社）

若旅客評為懷疑個案 將隔離檢查至陰性為止

針對懷疑個案的隔離與轉介機制，入境旅客若出現相關病徵，經港口衞生科人員評估為懷疑個案後，會立即安排轉送至醫管局傳染病中心隔離檢查，有關個案將接受隔離，直至病毒檢測結果呈陰性為止。

衞生防護中心已向機管局和航空公司提供最新情況，呼籲航空公司提醒機組人員如發現航班上有疑似個案時，應嚴格執行既定的防控措施，並加強所有入境口岸的宣傳工作，包括透過廣播及張貼海報提醒旅客注意。

2026年5月16日，在剛果民主共和國伊圖裡省布尼亞證實爆發涉及邦迪布吉奧菌株的伊波拉病毒後，一名男子從救護車上被抬到布尼亞綜合轉診醫院。（Reuters）

衞生防護中心已向全港醫生和醫院發信，提醒他們伊波拉病的最新情況，並就最新疫情資料更新懷疑個案的呈報準則，任何人在21日內曾經前往受影響地區，包括剛果民主共和國及烏干達，如出現相關病徵，必須視作懷疑個案處理。中心呼籲醫生保持高度警覺，遇到任何懷疑個案，必須立即透過信中提供的24小時電話熱線向中心呈報。

截至今日，本港沒有錄得埃博拉（伊波拉）病確診或疑似個案。

2026年5月16日，在剛果民主共和國伊圖裡省布尼亞確認爆發涉及邦迪布吉奧菌株的伊波拉後，救護車停在布尼亞綜合轉診醫院。（Reuters）

已巡視竹篙灣社區隔離設施隨時投入檢疫

衞生防護中心昨日（18日）已與醫管局總部代表、總感染控制主任辦事處，以及醫管局傳染病及臨床微生物專家召開會議，就懷疑個案的隔離、檢測、感染控制措施，以及密切接觸者的檢疫安排等各項事宜進行深入商討。

衞生防護中心人員亦已巡視和確保竹篙灣社區隔離設施，可在有需要時投入檢疫用途。若有個案經化驗確診伊波拉病後，將按機制追蹤接觸者及安排檢疫。

2026年5月16日，在烏干達首都坎帕拉（Kampala）近郊一間醫院，一名剛果民主共和國男子因感染伊波拉病毒去世。（Reuters）

到尖沙咀向在港非洲人達傳健康資訊

衞生防護中心繼續透過線上線下不同渠道，加強對公眾的風險溝通與健康教育，包括新聞稿、社交媒體貼文和傳媒專訪等，而中心明日（20日）會與非洲非政府組織會面，透過有關組織向居港非洲人士傳達相關健康資訊，並已到尖沙咀較多非洲人的聚居點，派發健康宣傳資料。