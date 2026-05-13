衞生署我好「叻」計劃推廣體重管理 逾100間響應機構獲嘉許
撰文：蕭通
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衞生署衞生防護中心周三（13日）舉辦我好「叻」社區健康推廣計劃嘉許典禮，表揚逾100間機構積極響應和配合政府，持續向市民宣揚健康飲食、恆常運動和預防肥胖的訊息。
中心總監徐樂堅致辭時稱，我好「叻」計劃一直倡導「健康飲食」和「恆常運動」兩項主要的體重管理意識，透過跨界別行動，推動市民實踐健康生活。於上一年度，參與計劃的機構舉行了超過1,300項活動，吸引近5萬人次參與。
今年起每年至少60公共屋邨參與
徐樂堅感謝各協作機構和社區人士踴躍支持，並宣布由今年開始，每年會有最少60個公共屋邨參與計劃。目標是在3個年度內，在所有房委會管理的公共屋邨舉辦體重管理的推廣活動，讓超過200萬名公屋居民受惠，培養健康生活習慣。
體重與人體健康密切相關，超重和肥胖是罹患多種非傳染病的主要風險因素，包括高血壓、心臟病、中風、二型糖尿病、部份癌症及睡眠窒息症。為鼓勵更多機構及市民參與我好「叻」計劃，防護中心設有專題網頁，介紹計劃詳情及參加方法。
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