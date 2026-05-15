屯門醫院翁通波仔亡　相關壓力監測套件暫停用　衞生署要求交報告

屯門醫院周四（14日）一宗醫療器械醫療事故，一名75歲男病人在進行「通波仔」手術後，有氣泡進入冠狀動脈，最後不治。衞生署指，根據醫管局提供初步資料，醫管局懷疑事件與手術期間使用的一件壓力監測套件有關。



衞生署稱在收到呈報後，已要求有關醫療器械的本地負責人就事件展開調查及提交報告，已有關負責人正通知所有使用者暫時停止使用受影響批次產品。衞生署已於醫療器械科網頁發出特別警示和通知持份者，呼籲使用者如持有相關產品，應暫時停止使用及聯絡本地負責人跟進。



屯門醫院5月11日發生醫療事故，一名75歲男病人死亡。（資料圖片）

衞生署指，周三（13日）接獲醫院管理局呈報醫療器械醫療事件，指屯門醫院進行一項冠狀動脈介入治療期間，發現病人的冠狀動脈出現氣泡。根據醫管局提供的初步資料，醫管局懷疑事件與手術期間使用的一件壓力監測套件有關。

衞生署表示收到呈報後，已即時聯絡有關醫療器械的本地負責人了解，並要求本地負責人就事件展開調查及提交調查報告。調查目前仍在進行中。

衞生署。（資料圖片）

署方又指，為審慎起見，本地負責人正通知所有使用者暫時停止使用受影響批次的產品。衞生署亦已於醫療器械科網頁發出特別警示和通知持份者，呼籲使用者如持有相關產品，應暫時停止使用及聯絡本地負責人跟進。

衞生署補充指，涉事的壓力監測套件已在衞生署醫療器械行政管理制度下表列，在過去三年並未接獲涉及該壓力監測套件的安全警示或不良事件。署方稱會繼續密切和涉事醫療器械的本地負責人及醫管局保持緊密聯繫，及跟進事件。

通波仔屬微創手術，經由手腕的血管，將微型的支架放入心臟中栓塞的血管，將其撐大；而支架附有藥物，可進一步防止血管再次栓塞。（圖片：網上圖片）

一名患有慢阻肺病及高血脂等長期病患的75歲男病人，5月6日因病情惡化入住屯門醫院內科及老人科病房，其後因急性冠心病引發心肌梗塞，獲安排於5月11日接受「通波仔」手術（經皮冠狀動脈介入治療）。

在手術期間，病人的冠狀動脈造影顯示有氣泡出現，醫護曾檢查血壓監測裝置等連接設備，未發現異常，病人當時情況穩定，醫護人員評估後繼續進行手術，並監測連接設備及病人情況。

約30分鐘後，病人的冠狀動脈再次出現氣泡，隨後心跳減慢及血壓驟降，醫護人員隨即為病人急救，惟病人情況持續惡化，並於同日離世。