猴痘｜同志場所「胡同」2客確診關店21日　衞生署暫找到140到訪者

衞生署衞生防護中心今日（26日）表示，一名44歲男子感染猴痘，他於潛伏期內曾在香港一酒店內有高風險接觸（指性接觸）。中心正調查該個案，暫未發現與其他早前個案有流行病學關連。



此外，內地近日通報2宗猴痘確診個案，2人均曾到訪旺角上海街同志場所「胡同」，並有高風險接觸。中心已聯絡曾於5月1日或之後到訪的140名人士，均沒有病徵，該處所將由今日起關閉21天。



中心昨日（25日）公佈，兩名感染猴痘青年均於5月3日到過旺角上海街同志桑拿「胡同」，中心認為兩人可能於該處所與受猴痘感染人士有高風險接觸而受到感染。該場所2023年4月底曾有顧客「高風險接觸」後感染猴痘，並在5月11日貼出告示「停電休息1天」。(資料圖片）

新增一宗確診個案 未發現44歲男患者與其他個案流行病學關連

中心指，新個案涉及一名44歲男子，他自5月13日起開始在下身出現皮膚痕癢及皮疹，5月18日到衞生署灣仔男性社會衞生科診所求診，中心其後安排他到瑪嘉烈醫院接受隔離治療，目前情況穩定。

根據病人提供的資料，他沒有接種猴痘疫苗，於潛伏期曾在香港一酒店內有高風險接觸。中心暫未發現任何資料顯示這宗個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正繼續就個案進行流行病學調查，會設法聯繫與他有高風險接觸的人士，並將個案通報世界衞生組織。

圖為2024年8月20日路透社拍攝的設計圖片，相中是一支貼着標籤的試管。標籤印有「對猴痘檢測呈陽性反應」字樣。（REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo）

猴痘疫苗。 (Getty)

140名5月1日或之後到訪「胡同」顧客需繼續進行醫學監測

中心表示，就昨日公布的兩宗個案，中心呼籲曾於5月1日或之後到訪「胡同」的人士，特別是在該處所曾與陌生人有性接觸的人士，盡快致電中心特設的猴痘熱線（2125 2373），以便中心提供健康評估及建議.

截至今日下午6時，中心已成功聯絡140名曾於5月1日或之後到訪該處所的人士，全部沒有病徵，中心已向他們提供健康教育及繼續進行醫學監測。由於調查仍然進行中，該處所將由今日起關閉21天。