倫敦經貿辦案　袁松彪及衞志權被指在英搜集港人情報　囚8及10年

香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，及英國邊防入境人員衞志樑，被指協助外國機構收集情報，早前被裁定違反英國《國安法2023》罪成，衞另被指利用職權，用內政部資料系統找移英異見分子的資料，被裁定公職人員行為失當罪成。案件今（18日）在英國中央刑事法庭判刑，袁松彪被判囚8年，衞志樑則被判囚10年，兩人判刑時表現平靜。



特區政府早前已指這案指控不能接受，強調控方在本案的指控，與香港倫敦經貿辦工作絕無關聯。



兩被告被裁定協助外國情報機關罪成

兩名被告：袁松彪，66歲，香港前高級警司，案發時為經貿辦的行政經理，及衞志樑，41歲，兩人均持有香港及英國護照。他們早前被陪審團以10比2大比數，裁定《國安法2023》下的協助外國情報機關罪成，這罪的最高刑罰為判監14年。法官今判袁就這罪囚8年，衞則囚6年。

衞另被裁定一項公職人員行為失當罪，被判囚4年，兩罪共判囚10年。

被告袁松彪被裁定協助外國情報機構罪成。（香港01特約記者Thomas攝）

被告衞志樑（Chi Leung WAI）被裁定協助外國情報機構，及公職人員行為失當罪成。（香港01特約記者Thomas攝）

衞等人因闖入在英港人住所被捕

案情指，英國警方2024年5月1日，指衞志樑、Mathew Trickett等多人疑闖入移英港人鄺文琪於約克郡的住所，把衞等人拘捕，並在翌日清晨在袁松彪倫敦的住所拘捕袁。

手機群組揭衞疑透露在英港人資料

警方檢查各被捕人士的手機， 發現衞自2020年起，加入了一個名為「鷹角人力資源公司」的微信群組，該群組成員大多在香港，不少都曾作職警員，並包括退休警司。訊息顯示，衞曾在該群組提供流亡英國香港異見分子，包括羅冠聰、鄭文傑等人的資料，訊息亦曾提到，有退休警司曾提及會以每月5000鎊(約5萬港元)聘請衞，以求衞提供情報。

2021年改為與袁聯絡

至2021年7月，群組內一名成員通知衞要終止服務。若在同期，衞開始與在倫敦經貿辦工作的袁松彪有更多交流。衞在案發時為英國邊防人員，並能接觸內政部的資料庫系統。衞被指用曾用該系統找異見分子資料，他亦不時向袁發送他懷疑是「黃絲」等人士的資料，袁有時不作理會，甚至叫衞不用再發。

衞所屬保安公司曾向經貿辧提供保安服務

2023年3月一間名為D5 Security Consultancy的保安公司成立，控方指衞與這公司有關，這公司多次為經貿辦提供保安工作，包括港官員到訪英國時提供保安服務，衞在該些保安工作時亦有現身。

衞曾把羅冠聰影片傳送給袁

2023年11月期間，羅冠聰曾到牛津出席辯論會，衞曾叫Mathew Trickett找人跟蹤羅，後來有人拍到羅的影片，衞有把影片轉發結袁。至2024年，袁與一名香港退休警司聯絡，兩人會談及香港有人為逃債等事而離開香港，袁有時會把該退休警司提供的資料轉交衞，他亦有把衞找到的資料轉發回港。

控方認為袁指揮衞，在英監示在英的異見分子，以為香港及中國政府的利益收集情報。

袁強調經貿辦從沒為收取情報付款

袁及衞自辯時一再強調，本案與倫敦經貿辦無關，他指經貿辦只是聘用衞的公司提供保安工作，且都有有單據證明，但從未指示衞在英搜集港人情報，重申經貿辦不會為收取情報付款，他又稱不知衞是邊防人員，亦不知他可接觸內政部的資料系統。

衞稱收集資料給女記者作新聞報事

衞自辯時則稱，他收集在英港人資料，只是為一名在港《大公報》任記者的朋友Jesse收集新聞材料，以讓她寫在英港人的新聞故事。

第三被告Mathew Trickett提堂後獲保釋期間死亡，英國法庭將於2026年11月就其死因進行研訊。(Mathew Trickett LinkedIn)

第三被告已死11月作死因研訊

本案原有第三名被告Mathew Trickett(38歲)，他被控後在公園被發現死亡，當地警方指死因無可疑，死因庭將於今年11月就其死作研訊。