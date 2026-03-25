倫敦經貿辦案｜袁松彪自稱是無職升的本地員工　否認在英收集情報

香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，及希斯路機場前特警衞志樑，涉嫌在英監視及調查在英的泛民支持者及英國政客等，被指違反英國《國安法》，案件在倫敦中央刑事法院續審，袁本周起出庭自辯，昨(24日)接受控方盤問，袁強調他只是在英國受聘的本地員工，並無升職機會，不是公務員。他又否認為香港警方在英收集情報，並稱若香港要找人在英做這些事情，應會找個有外交豁免權的人，而非他這個66歲的老人家。



特區政府早前已表示，本案指控不能接受，強調案中所有指控，與倫敦經貿辧工作絕無關聯。



兩名被告：袁松彪，66歲，及衞志樑，38歲，兩人均持中英雙重國籍，他們否認在2023年12月至2024年5月協助外國情報機構，及在2024年5月1日強行進入一個在英的住宅進行外國干預的行為，違反英國的《國安法》。

被告袁松彪自辯時稱，他是看廣告申請，經面試而取得香港駐倫敦經貿辦行政經理的工作，強調他無為香港在英收集情報。（路透社）

袁松彪又稱，被捕後才知次被告衞志樑(圖)不是英國的警司。（香港01特約記者Thomas攝）

袁否認曾叫衞追蹤羅冠聰

首被告袁松彪自本周一(23日)起出庭作供，根據英國電訊報的報道，袁昨(24日)起接受控方盤問，袁否認聘用次被告衞志樑收集在英泛民示威者，及支持他們的英國政客的資料。袁又否認曾叫衞追蹤羅冠聰。

看報紙廣告經Zoom面試獲得職位

袁早前供稱，他在1997至2015年間，在香港任職警員，後來晉升成警司。他在2015年2月退休後，便到英國倫敦與妻子及子女團聚。他到英約6個月後，受聘任為香港駐倫敦經貿辦的行政經理，這職位被指是經貿辦內第三高的職位。袁稱他是看報得悉有此職位而作申請，並曾透過Zoom作面試。

否認到英後繼續為港警收集情報

主控官指袁到英國後，繼續為香港警察在英收集情報及調查，指袁到英後其實是繼續為香港特別行政區工作。袁即回應說：「絕對不是。」

堅稱只是一名無職升的本地員工

主控續指，袁繼續由港政府支薪，根本沒有轉換過僱主，又指袁2015年才剛移居英國，他指家人不想他賦閒在家，他數個月後便找到新工，碰巧又是以前的僱主，難道一切只是偶然。袁回應稱，他在經貿辧的工作並非公務員，因為他沒有進升機會，只是一名本地員工。

否認在英為香港收集情報

主控官續指，袁在2024年5月被捕時，未有即時向警方說出他在經貿辦負責保安工作。袁解釋當時未有想到要提及，又強調他根本無需要隱瞞。主控再追問為香港收集情報是否其工作範疇之一。袁回應說：「絕對不是。」又稱若他們要找人收集情報，至少找個有外交豁免權的人，而非找他這個已66歲的老人家。

被捕才知衞不是英國警司

袁早前作供曾透露，經貿辦曾聘請次被告衞志樑以保護到英訪問的英國官員，免他們受示威者滋擾，袁並稱當時以為衞是英國警隊任警司，直至他與衞同被捕後，才知衞原來只是倫敦市的一名特別警察。

衞的律師質疑袁一早知情

代表衞的律師盤問袁時指，袁與衞其實有一定交情，指袁早就知衞其實只是一名特別警察。袁指這是一條假設性問題，又稱他不知衞曾任機場特警。

聆訊繼續。