倫敦經貿辦案｜兩被告罪成　特區政府：堅決反對不實指控

駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，及英國邊防人員衞志樑，在英國時間周四（5月7日）下午，被陪審團以10比2大比數裁定違反英國的《國安法2023》條例下的協助外國情報機關罪成，衞另被裁定公職人員行為失當罪成，兩人須即時還押。特區政府今(8日)凌晨發出聲明，強調案件由開始至今，特區政府一直明確指出，案件所涉的指控，與特區政府和駐倫敦經貿辦絕無關連，亦從來不是涉案方（party to the case），並堅決反對所有對特區政府和駐倫敦經貿辦的不實指控。



英國時間上午9時許，被告的香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪（中）及其律師團隊到達中央刑事法院。（香港01特約記者Thomas攝）

特區政府在今日（5月8尸）凌晨發表聲明，表示特區政府一直按「一國兩制」原則，與世界各地建立和維持經貿關係。根據《基本法》第一百五十六條及當地法律，特區政府在海外設立了15個經貿辦，作為特區政府駐當地的官方代表，其中包括駐倫敦經貿辦。

政府發言人：駐倫敦經貿辦依當地法律履行職責

發言人表示，駐倫敦經貿辦一直按照當地法律履行其職責，與當地政府、商界、智庫及不同界別保持緊密聯繫以提升香港與英國的經貿和投資關係，以及加強文化藝術交流和合作等。經貿辦會不時舉辦各類推廣活動，並為特區政府官員到當地進行公務訪問提供支援。

發言人又指，經貿辦亦會因應活動性質及當地實際情況，作出合適的保安安排，以確保有關活動順利進行。鑑於過往曾多次有特區政府主要官員於倫敦進行官方活動時遭受襲擊和騷擾，以及於當地曾出現針對特區政府的滋擾和破壞行為，駐倫敦經貿辦在與當地警方溝道後額外聘用了當地私人保安服務，為特區政府高級官員公務訪英期間提供必要的保安及協調交通安排，以確保訪問和有關活動在安全的情況下順利進行。