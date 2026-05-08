倫敦經貿辦案　證據曾提追蹤羅冠聰　法官特別提醒只屬背景資料

兩名移英港人袁松彪及衞志樑，被指違反英國《國安法2023》的案件，經近兩個月的審訊有裁決，兩人被裁定協助外國情報機構罪成，衞另有一項公職人員行為失當亦罪成。兩人涉向移英港人鄺文琪追債的外國干預罪則未有裁決，但控方已表示不會就沒有裁決的控罪申請重審。



當地檢控部門用以起訴的法例在2023年12月23日才生效。由於英國的法律並無追溯力，故他們在這法例生效前所作的行為亦不能被追究。法官在引導陪審團時，亦特別提到此點，並指案中不少內容，例如提及流亡英國的羅冠聰曾是追蹤目標等，都在這個法例生效前發生，提醒陪審團考慮時，只能視之為背景資料，以理解被告和其他人的關係和行為脈絡，但不能作為定罪的基礎。



特區政府今日（5月8日）凌晨發出聲明，強調案件由開始至今，特區政府一直明確指出，案件所涉的指控，與特區政府和駐倫敦經貿辦絕無關連，亦從來不是涉案方（party to the case），並堅決反對所有對特區政府和駐倫敦經貿辦的不實指控。



香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪被控違反英國《國安法》，在英國中央刑事法院受審。（路透社）

在英國當邊防入境人員的衞志樑（Chi Leung Peter WAI）除被控違反英國《國安法2023》，他亦被控公職人員行為失當罪，這罪並非國安法的控罪，不涉追溯力問題。（路透社）

相關法例2023年生效 法例生效前的證供不能作定罪基礎

法官Cheema-Grubb在引導陳詞中指出，本案涉及的《2023年國家安全法》，這罪行並不限於官方秘密、軍事情報或間諜活動，而是更廣泛地保障英國境內人士免受外國勢力干預。控方須證明罪行元素，需要證明被告相當可能實質協助外國情報服務，且其行為具有真實可能性，能夠推進相關情報機構在英國的活動。

法官又特別提及，這條法例在2023年12月20日在在英國生效，但控方在庭上舉證的大量證供，例如被告疑曾涉跟蹤羅冠聰，及次被告衞志樑於2020年起，開始滲入港人群組等行為，均在這法例生效前發生，法官特別提醒陪審團，他們有權將這些行為視為背景資料，以理解被告與其他人的脈落和關係，但強調這些行為不能成為定罪基礎。

控方呈堂證據，包括一段拍到羅冠聰於2023年11月23日到牛津出席會議時的影片。法官特別提醒，這事發生時《國安法2023》仍未發生，故只能當背景資料，不能當作定基礎。(影片截圖)

第三被告Mathew Trickett。(Mathew Trickett LinkedIn)

第三被告Matthew Trickett開審前離世，法官著陪審團不要揣測其死因，而他留下的筆記，亦只屬傳聞證供。（RFA影片截圖）

第三被告闕審前死亡 筆記未經盤問只屬傳聞證供

此外，本案第三被告Matthew Trickett在開審前已死亡，但控方舉證的內容，有包括他生前留下的筆記等。法官在引導陪審團時，亦特別提醒他們不要揣測其死因。而第三被告曾在其手機及通訊紀錄中提及替「大使館」、「政府」、「經貿辦」及「香港警察」工作，均屬傳聞證供，未經盤問，需小心處理，更不能基於這些訊息作為定罪基礎。