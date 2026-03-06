倫敦經貿辦案｜衞志樑被指用英移民局系統查中國異見人士資料

香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，與希斯路機場前特警衞志樑，涉在英監視及調查在英的中國人，被指違返英國《國安法》，案件在倫敦中央刑事法院續審。控方繼續讀出開案陳詞，指在倫敦市任義務警員的衞，曾借其職位之便，不止一次使用英國移民局的系統，查看中國異見人士的資料。



此外，衞與已死的被告Matthew Trickett，亦曾組成團隊追查香港女子鄺文琪在英的情況，包括要得到她的地址，亦曾偷拍到鄺與其子穿睡衣的照片。追查時所拍到的影片，曾經袁交到香港一名警員的手中。後來Trickett與一干人等到鄺家拍門，鄺的前僱主鄒田甜亦在現場。控方認為被告在作「影子警察行動」(shadow policing operations)。



特區政府早前已稱本案指控不能接受，強調案中所有指控與經貿辦工作絶無關聯。



兩名被告：袁松彪，65歲，及衞志樑，38歲，兩人均指中英雙重國籍，他們否認在2023年12月至2024年5月協助外國情報機構，及在24年5月1日強行進入一在英的住宅進行外國干預的行為，違反英國的《國安法》。

機場特警衞志樑（Chi Leung Peter WAI）被曾在休班時用英移民局系統查中國異見人士資料。（路透社）

香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪否認違反英國《國安法》。（路透社）

Matthew Trickett在保釋期間死亡，當地警方指事件無可疑。（Matthew Trickett LinkedIn）

指衞休班時用系統查中國異見人士資料

根據英國廣播公司(BBC)及路透社報道指，主控官Duncan Atkinson, KC第二天宣讀開案陳詞時提到，次被告衞志樑在倫敦市警際任義務警員，能使用內政部的移民局資料系統「Altas」。控方指衞曾在休班時用該系統查中國異見人士的資料，包括流亡英國的羅冠聰。

控方指袁與衞在訊息中，亦有討論目標人物，並稱他們是「曱甴」。此外，袁亦在其中一個訊息中，提過叫衞留意一些英國的國會議員。另外，亦有一名前香港高級警員叫衞，提供曾批評北京的保守黨前主席Iain Duncan Smith的資料。

鄺否認訛騙稱被前僱主陷害

衞亦開設保安公司D5 Security，並有把部份工作分判給原本是被告之一，並已自殺身亡的英國前海軍Matthew Trickett。

控方續指，警方在拘捕被告時，發現一份有關女子鄺文琪(譯音)的追蹤報告。鄺在2023年與兒子離開香港，之後被告訛騙，但鄺稱她是被前僱主陷害(set up)的。報告提到要用不公開的調查方法，並要報告「目標」的行蹤，需附照片及影片。報告亦提到要入其住所，查看其郵件及認出其兒子。

袁曾把鄺的資料給衞

控方指衞疑曾用「Atlas」系統搜查鄺及其子，控方指這做法有違英國的立法原意，目的只是便利在香港的人。袁亦被指有把鄺及其子的資料交給衞，包括鄺的護照號碼，所讀學校，及鄺兒子離校的原因等。

鄺的影片曾經袁傳給香港警員卓永祥

跟蹤團隊的一名成員，曾於2024年1月以送包裹為由拍鄺的家門，衞之後把鄺在英國的地址，及相關的影片傳送給袁，袁之後把影片發給一名叫卓永祥(譯音)的香港警員。

曾拍到鄺與兒子穿睡衣的照片

同年3至4月，衞叫Trickett招攬多兩人加入團隊，包括一名作護衞工作及一名前騙案調查員，並建議由該騙案調查員去追查鄺。此外，計劃亦包括上門拍鄺的門，並偷拍到鄺與其子穿睡衣的照片。控方指Trickett與一干人等在4月30日再上鄺的單位。

庭上播放影片，指2024年5月1日，負責執行監視任務的被告Matthew TRICKETT，曾在目標住所門口倒水。（起訴書圖片）

2024年4月30日，Matthew TRICKETT等人已曾與一干人到到鄺文琪在英國的單位，控方指鄺的前僱主鄒田甜亦在現場。（起訴書圖片）

影片見鄒田甜亦在鄺家門外

控方在庭上播放影片，見Trickett與一干人等在鄺家門口，當中包括鄺的前僱主鄒田甜 (Tina Zou)，控方指鄒是特別在當天由香港飛到英國。但拍門後無人應門。最後Trickett在門口貼上告示，稱要查電箱，並會在下午再來。Trickett在翌日下午再上單位時，並在鄺的門口倒水，然後以漏水為由要求開門，但無人應門。

衞等人在同日被捕，警方搜到衞的倫敦市的警察證件，及一張疑為假的證件指他是一名警司。Trickett被控後獲准保釋，在同月被發現死亡。