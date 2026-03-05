倫敦經貿辦案｜控方開案陳詞：袁松彪衞志樑在英國影子執法、監控

香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，與前希斯路機場特警衞志樑，2024年涉嫌違反英國《國安法》被捕。2026年3月2日正式開審，經過兩日選出陪審團後，倫敦當地時間 3月4日（星期三）控方作開案陳詞。控方指，袁松彪、衞志樑是代表中國政府在英國執行影子執法行動，監控羅冠聰等在英國的異見人士，並要對英國國會議員和地方議員「特別注意」。庭上展示「前香港警員」的短訊，建議被告獲取有關保守黨前黨魁施志安，以及香港尋求庇護者的資料。

控方又指，袁松彪指導衞志樑及此前自殺身亡的被告Matthew Trickett，搜集有關香港債務案件被告鄺文琪的資料，並到鄺文琪住所偽裝電工與灌水，試圖以欺騙手段入屋。



倫敦經貿辦案・專頁

2026年3月2日，香港駐倫敦經貿辦案在倫敦中央刑事法院開審。被告香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪當日休庭後離開法院。（香港01特約記者Thomas攝）

65歲的袁松彪（Chung Biu YUEN）和38歲的衞志樑（Chi Leung "Peter" WAI）均為中英雙重國籍人士。他們否認在2023年12月至2024年5月期間協助外國情報機構，以及在5月1日強行進入一處住宅地址進行「外國干預」的控罪。

2026年3月2日，香港駐倫敦經貿辦案在倫敦中央刑事法院開審。被告衞志樑（Chi Leung WAI）當日到庭應訊。（香港01特約記者Thomas攝）

案中原本又第三名被告、前英國內政部移民執法調查專員Matthew Trickett，但他於2024年5月案件首次提堂，獲保釋後6日，被發現陳屍於伯克郡美登赫（Maidenhead）的格倫菲爾公園（Grenfell Park），當地警方指其死因無可疑。隨着Trickett身故，對他的起訴亦終止。

案件3月2日開審，法官用了兩日時間選出4男10女陪審團，3月4日（星期三）在倫敦的中央刑事法院（Old Bailey）續審。綜合路透社（Reuters）、天空新聞台（Sky News）、獨立報（The Independent）等當地傳媒報道，代表控方的檢控官、御用大律師Duncan Atkinson作開案陳詞。

案件在中央刑事法院審訊。（香港01特約記者Thomas攝）

控方：經貿辦支付費用

檢控官指控袁松彪是香港退休警司，案發時為駐倫敦經貿辦行政經理，為香港當局搜集情報，衞志樑曾任邊境人員，亦是倫敦市的志願警察；袁松彪指派衞志樑暗中進行警務行動，衞志樑則利用其上述職權登入電腦系統，並以他營運的私人保安公司、聘請Matthew Trickett參與有關行動。費用由香港駐倫敦經貿辦銀行賬戶收取，報銷發票亦發送至經貿辦。

控方指控二人「代表香港特別行政區，並由此代表中華人民共和國，執行影子執法行動。所謂『影子執法行動』，是指針對香港當局感興趣的人士進行情報蒐集、對其展開監視，並在不具備法定權限的情況下，在這個國家（英國）表現得如同自己擁有執法權或國家情報機關權力一樣。」控方指，被針對的，這包括針對現居英國的異見人士，特別提及香港懸賞100萬港元通緝的多人，並稱特首李家超表明要「終身追捕」。

控方：被告2021年起監視羅冠聰

庭上展示了袁松彪、衞志樑及其他人之間的眾多訊息，其中袁松彪手機中與衞志樑的訊息往來顯示，他們針對羅冠聰（Nathan Law）的監視行動自2021年起一直在進行；其他訊息顯示他們正在討論針對被稱為「曱甴」（蟑螂）社運人士。

袁松彪發給衞志樑的一條訊息中，要求他在一個活動中對英國政治人物進行監視，並「特別留意政府人員、英國國會議員或地方議員」。

2026年3月2日，香港駐倫敦經貿辦案在倫敦中央刑事法院開審。香港駐倫敦經貿辦副處長黃凱鈴（右）及助理處長胡文瀚（左），到庭旁聽。（香港01特約記者Thomas攝）

展示「前香港高級警官Eddie Ma」短訊

庭上展示的訊息，還包括來自「前香港高級警官Eddie Ma」。控方指，Eddie Ma要求獲取有關保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）的資訊，又要求衞志樑，針對多名已離港的異見人士調查，其中包括遭香港通緝的羅冠聰、許智峯。

檢控官表示，Eddie Ma先生向衞志樑提供了每月4,500英鎊（約4.7萬港元）的「每月預算」，用於記錄細節，包括他們的去向、住址、關聯人士以及帶有照片的個人資料。Eddie Ma還建議，衞志樑可以利用其作為邊境管理局官員所能接觸到的移民相關系統，來獲取香港尋求庇護者的資料。

2024年5月1日，負責執行監視任務的被告Matthew TRICKETT，被指在目標住所門口倒水。（起訴書圖片）

搜集鄺文琪情報 偽裝電工與灌水

袁松彪、衞志樑還兩人還被指控，代表香港駐倫敦經貿辦，搜集有關鄺文琪（Monica Kwong）的情報。鄺文琪在被其僱主鄒田甜（Tina Zou）指控詐騙後，於2023年12月離開香港。

2024年4月30日，Matthew TRICKETT上門尋找Monica KWONG不果，留下自稱維修人員的紙條。（起訴書圖片）

控方指，袁、衞兩人還組建了一支隊伍，試圖進入鄺文琪的住所，位於龐蒂弗拉克特（Pontefract）的公寓，監控時「表現得彷彿這是一場合法的英國警察行動」，隨後試圖以欺騙手段入屋：先是冒充電工，接着向大門底部灌水以假裝建築物發生水災。在英國警方介入之前，他們曾討論過觸發火警警報，然後決定代表香港警方在這場「幽靈行動」（ghost operation）中強行進入該公寓。

2024年4月30日，Matthew TRICKETT等人前往Monica KWONG的單位。（起訴書圖片）

而身兼私家偵探的Matthew Trickett在情報蒐集中扮演了「關鍵角色」，並且是前往鄺文琪公寓「意圖控制她」的人員之一。

控方指，這些行動是在「外國勢力的控制下，透過經貿辦並在袁先生的指導下」進行的。

同案被起訴的37歲Matthew Trickett，於2024年5月19日被發現陳屍公園，英國警方指其死因無可疑。（Matthew Trickett LinkedIn）

發現偽造警員證

衞志樑被捕時，被發現持有其擔任倫敦市警方特別警員的合法委任證，以及一張將他標註為該警隊「警司」的偽造警察身份證。

衞志樑於2020年12月開始在英國邊境管理局工作。法庭獲悉，在職期間，他在一個名為「ATLAS」的電腦系統進行了多次搜尋，該系統包含移民身份紀錄及個人資訊，包括姓名和聯絡方式。

檢察官指控他搜尋了「多個」姓名，包括退休香港警員及同案被告袁松彪的姓名。

控方指，衞志樑的薪酬是直接從香港駐倫敦經貿辦（HKETO）的銀行賬戶支付的。

審訊預計將持續長達七星期，扣除復活節和銀行假期，持續至5月1日。

2026年3月2日，英國倫敦時間上午9時許，被告香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪（左一）、前希斯路機場特警衞志樑（左四）及其律師團隊到達中央刑事法院。（香港01特約記者Thomas攝）

英國時間上午9時許，被告的香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪（中）及其律師團隊到達中央刑事法院。（香港01特約記者Thomas攝）

被告衞志樑在中央刑事法院門外排隊。（香港01特約記者Thomas攝）

被告的香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪戴上了口罩。（香港01特約記者Thomas攝）

香港政府電話簿，仍有香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪的聯絡方法。（香港政府電話簿）

案件編號：T20247045

