簡樸房條例生效3日　房屋局收340伙登記申請　佔全港數量約0.3%

用以取締劣質劏房的《簡樸房條例》本周日（1日）正式生效，一年登記期同日展開。房屋局局長何永賢今日（3日）表示，截至下午5時，共收到約340個分間單位的登記申請，涉及110個樓宇單位。當局指，在收妥相關資料和文件後，專責小組會於15個工作天內完成處理，並向申請人發出通知書告知申請結果。



當局早前統計，全港共有約11萬個劏房單位，即法例生效3日以來，申請登記的單位數目佔總數的0.3%。



《簡樸房條例》在3月1日生效，一年登記期同日展開。（資料圖片）

專責小組15個工作天內完成處理 向申請人發出結果通知書

房屋局表示，本周日法例首日推展當日，已循電子途徑收到登記申請，昨日（2日）第一個工作天起，有市民到房屋局分間單位專責小組親身遞交申請表。截至今日下午5時，局方共收到約340個分間單位的登記申請，涉及110個樓宇單位。

局方指，專責小組會處理有關申請，檢查所須的資料和文件是否齊備，並在收妥相關資料和文件後，於15個工作天內完成處理，並向申請人發出通知書告知申請結果。成功登記的樓宇單位地址將會上載至簡樸房專題網站。

分間單位有一年登記期加3年寬限期

簡樸房制度下，分間單位有一年登記期加3年寬限期，只有已取得認證的單位在明年3月1日起可繼續營運，2029年9月1日即寬限期完結前半年起，已登記但未獲認證的單位不准簽新租約，原有的租約亦視為終止。到2030年3月1日沒認證的單位即使已登記，一旦出租，即屬違法。