房屋局收3400伙簡樸房登記申請　首批410伙成功登記單位地址出爐

房屋局局長何永賢今日（25日）在社交平台指，截至昨日下午5時，局方已收到逾3,400個分間單位、涉及近850個住宅單位的簡樸房登記申請。局方今日亦在簡樸房網站上載了首批410個分間單位、涉及共128個成功登記的樓宇單位地址，該些單位均已獲批三年寬限期。專責小組稍後會陸續上載更多成功登記的樓宇單位地址，有關資料可在房屋局網站查閱。



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簡樸房的一年登記期自本月1日展開。何永賢指，這段時間，專責小組正全速處理登記申請，正陸續向申請人發出通知書告知申請結果。今日，局方在簡樸房網站上載了首批410個分間單位、涉及共128個成功登記的樓宇單位地址，它們均已獲批三年寬限期。專責小組稍後會陸續上載更多成功登記的樓宇單位地址，有關資料可在房屋局網站查閱。

簡樸房制度下的分間單位登記申請費用全免。完成登記後，有關分間單位可在一年登記期之外，再獲得三年寬限期，有前後共四年的過渡時間，以處理相關租賃及合規執整。相關登記程序與寬限期詳情，可查閱房屋局網站。

房屋局計劃改裝九龍城已復歸政府單位作短期樣板房

此外，為讓不同持份者，包括業主、營運人、專業人士、地產代理及改裝工程承建商等進一步了解如何達到簡樸房的最低標準要求及相關成本，房屋局計劃選用九龍城重建發展計劃內已復歸政府、稍後才會拆卸重建的兩至三個分間了的住宅單位，改裝作短期樣板房之用。局方會在完工後安排持分者代表到現場實地參觀了解，詳情會適時公布。局方亦會拍攝影片，與公眾分享改裝前後成果。