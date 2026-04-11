簡樸房規管｜何永賢稱收1300份登記涉逾5千劏房 5月推示範單位
撰文：吳美松
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《簡樸房條例》今年3月1日起實施，房屋局局長何永賢今日（11日）在電台節目表示，當局至今已接獲約1300份住宅單位登記申請，涉及約5557個分間單位，最多登記來自油尖旺區。她又提到，當局目標於5月初推出示範單位，示範如何把現有劏房改裝成合規簡樸房。
油尖旺劏房登記最多 其次深水埗、港島東
《簡樸房條例》上月1日實施，連同首年登記期及36個月改建寬限期，共有48個月過渡期。何永賢在商台節目《政經星期六》指，為鼓勵業主盡早合規，首3年申請可獲寬減或豁免申請費。
她又提到當局至今已接獲約1300份住宅單位登記申請，涉及約5557個分間單位，其中油尖旺登記最多，佔300多個，其餘主要來自深水埗及港島東。當局已將780個登記單位資料上載至專頁，何永賢呼籲業主不要拖到最後一刻才登記。
5月推簡樸房示範單位
她又強調，業主完成登記後將有3年寬限期，不論分間單位現況如何，當局在寬限期內都不會執法，讓業主有時間處理租約安排、進行修繕，以及物色能提供核證的專業人士。
政府亦計劃利用一個市建局收回的舊樓單位作為簡樸房示範單位，目標於5月初推出。示範單位會將一個舊樓單位分間成3個簡樸房，其中一個面積少於8平方米，當局會透過樣板房示範如何把現有劏房改裝成合規的簡樸房。
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