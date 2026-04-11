簡樸房規管｜何永賢稱收1300份登記涉逾5千劏房　5月推示範單位

《簡樸房條例》今年3月1日起實施，房屋局局長何永賢今日（11日）在電台節目表示，當局至今已接獲約1300份住宅單位登記申請，涉及約5557個分間單位，最多登記來自油尖旺區。她又提到，當局目標於5月初推出示範單位，示範如何把現有劏房改裝成合規簡樸房。



有不少劏房的長沙灣義華大廈去年中被收購，新業主2025年底通知租戶稱須配合《簡樸房條例》整改，要求3月前退租。（資料圖片/羅日昇攝）

油尖旺劏房登記最多 其次深水埗、港島東

《簡樸房條例》上月1日實施，連同首年登記期及36個月改建寬限期，共有48個月過渡期。何永賢在商台節目《政經星期六》指，為鼓勵業主盡早合規，首3年申請可獲寬減或豁免申請費。

她又提到當局至今已接獲約1300份住宅單位登記申請，涉及約5557個分間單位，其中油尖旺登記最多，佔300多個，其餘主要來自深水埗及港島東。當局已將780個登記單位資料上載至專頁，何永賢呼籲業主不要拖到最後一刻才登記。

房屋局局長何永賢。（資料圖片/陳葦慈攝)

5月推簡樸房示範單位

她又強調，業主完成登記後將有3年寬限期，不論分間單位現況如何，當局在寬限期內都不會執法，讓業主有時間處理租約安排、進行修繕，以及物色能提供核證的專業人士。

政府亦計劃利用一個市建局收回的舊樓單位作為簡樸房示範單位，目標於5月初推出。示範單位會將一個舊樓單位分間成3個簡樸房，其中一個面積少於8平方米，當局會透過樣板房示範如何把現有劏房改裝成合規的簡樸房。