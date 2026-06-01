生產力局助300項目「出海」拓海外市場　考慮北部都會區建實驗室

生產力局去年4月成立「The Cradle 出海服務中心」，協助本地及內地企業拓展海外市場。中心至今共收到500多個意向諮詢，並已為超過300個項目提供前期評估、檢測認證，以及實地考察等出海服務。為進一步支援創科產業發展，生產力局計劃未來建設更多實驗室及技術平台，主席陳祖恒表示會考慮落戶北部都會區新發展區。



生產力局今日匯報2025至26年度工作成果，總裁畢堅文（左）及主席陳祖恒（右）出席。（賴卓盈攝）

生產力局今日（1日）匯報2025至26年度工作成果，總裁畢堅文指出，局方去年建設了多個實驗室及技術平台，包括綠色材料開發實驗室、循環創新實驗室、生命健康未來科技中心及食品未來科技館。當局計劃未來建設更多相關平台，以支援創科產業發展。

主席陳祖恒表示，隨著政府推進洪水橋、新田及河套區發展，生產力局會與政府保持緊密溝通，評估在新發展區投資的效益。他指出，如有實際需要，將會選擇在北部都會區建設新實驗室。

專利支持中心處理逾170次諮詢 第三季推知識產權估值支援

生產力局去年4月成立「The Cradle 出海服務中心」，至今共收到500多個意向諮詢，並已為超過300個項目提供前期評估、檢測認證，以及實地考察等出海服務。

此外，由生產力局籌建、去年年底開始運作的「香港技術與創新支持中心」，至今已為本地及內地企業處理超過170次諮詢，並提供超過160次專利檢索服務。生產力局預計，今年第三季起將推出專利質素分析服務，並展開為期兩年的知識產權估值支援服務。