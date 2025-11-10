生產力局人工智能與機器人高峰會揭幕　孫東︰港多管齊下發展AI

香港生產力促進局揭幕「粵港澳大灣區國際人工智能與機器人高峰會2025」，本屆主題為「具身智能：創業新動能」，創新科技及工業局局長孫東表示，來港參與的專家來自內地、瑞士、德國、意大利、日本、韓國。



孫東指出，「十五五」規劃強調引導發展新質生產力，加快AI技術創新。港府多管齊下（multipronged）促進AI發展，將其作為關鍵產業，包括提升研發能力、自動化能力，吸引人才，推進建設基礎設施，以及推廣與AI相關的產業應用。單就研發方面而言，InnoHK研發平台，已經資助成立了16間專注於機械人科技的研發實驗室，和超過1,000名專家，推動機械人領域的突破，強化本港的AI力量。

生產力局副主席于健安則表示，全球具身AI市場規模預計到2030年，將超過230億美元，中國有望領導行業發展，佔據當中近三成的市場份額。

香港生產力促進局揭幕「粵港澳大灣區國際人工智能與機器人高峰會2025」。（鄭文玥攝）

接軌國家政策部署 已啟動多項資助計劃

在吸引人才方面，今年九月啟動的30億元的「前沿科技研究支援計劃」，以配對形式支援八所大學教育資助委員會資助大學，吸引國際頂尖研究人員來港，進一步鞏固香港作為國際人才匯聚中心的地位。

人形機械人展覽將向公眾開放

今次活動中，人形機械人展覽將向公眾開放，包括宇樹科技及香港代理POI Corporation的人形機械人與機械狗；智元機械人及香港代理諾科達智駕的人形機械人與機械狗，優必選的人形機械人等。