生產力局3.7人才招聘會提供過萬職位　華為、阿里巴巴、國泰參展

香港生產力促進局今日（4日）公布，本周六（7日）在九龍塘生產力大樓舉辦招聘會，向大灣區求職者、大專生及在職人士提供逾一萬個職位，重點聚焦AI及STEAM領域。逾40間企業及政府部門參展，包括阿里巴巴香港、華為香港及國泰航空等，職位涵蓋人工智能顧問及系統工程師等，現場設有免費證件相拍攝、一對一履歷諮詢等服務。



3月7日舉行的「新質生產力人才招聘會」將提供一萬個就業機會。（生產力局圖片）

「新質生產力人才招聘會」由香港生產力促進局舉辦。（資料圖片／黃寶瑩攝）

招聘會提供逾一萬個職位 聚焦AI及STEAM領域

香港生產力促進局公布，為響應政府發展新質生產力，配合新一年度《財政預算案》的人才發展大局，彌合新質生產力時代企業人才需求與市場供給的缺口，局方將於本周六（7日）在九龍塘生產力大樓舉辦「新質生產力人才招聘會」。

招聘會獲創新科技署及勞工處支持，規模最歷屆之最，向粤港澳大灣區求職者、大專生及在職人士提供逾一萬個職位，重點聚焦AI及STEAM領域，冀培育及吸納優秀的數碼科技人才。

▼「新質生產力人才招聘會」參展機構一覽 ▼



逾40間企業及政府部門參展 包括華為及國泰航空等

招聘會吸引逾40間來自不同行業的企業、機構及政府部門參展，包括香港華為國際、阿里巴巴香港、國泰航空、東亞銀行、安永會計師事務所、普華永道會計師事務所、政府勞工處等。

▼「新質生產力人才招聘會」活動一覽▼



職位涵蓋人工智能顧問及系統工程師等

職位涵蓋多個領域，包括人工智能顧問、人工智能數碼化轉型專員、解決方案工程師、程式員、數碼營銷主任、系統工程師等。現場設有免費專業證件相拍攝服務、互動工作坊、AI履歷優化、一對一履歷諮詢等服務。