颱風薔薇周三將橫掃大阪東京　HK Express國泰等10班機取消或延遲

強烈熱帶風暴薔薇掠過日本沖繩後，預計於明日（3日）橫掃名古屋、大阪及東京，屆時陸空交通或會受到影響。國泰航空、香港快運HK Express、香港航空及大灣區航空合共有五對共10班來自香港至東京和香港至大阪的航班取消或延遲。



香港快運（往返東京）UO848及UO849取消；

國泰（往返東京及大阪）CX524和CX526，以及CX527、CX509取消；

香港航空（往返東京）HX616及HX617取消；

大灣區航空（往返東京）HB320及HB321延遲出發。



颱風薔薇：在強風下，6月1日沖繩一棵約10米高的榕樹倒塌（影片截圖）

強烈熱帶風暴薔薇6月2日下午14時集結在香港之東北偏東約1,850公里，中心附近最高持續風速每小時90公里。（天文台網頁截圖）

薔薇今襲鹿兒島以南 日本有超過330個航班取消

薔薇今日掠過九州鹿兒島以南，日本今日（2日）有超過超過330個航班取消，主要集中在九州地區，其中日航取消170航班，全日空取消67航班，包括所有往返鹿兒島和宮崎機場的航班。

根據天文台今日下午2時的資訊，強烈熱帶風暴薔薇中心附近最高持續風速，為每小時90公里。隨著薔薇逐漸移向本州南部一帶，預計會於明日（3日）橫掃名古屋、大阪及東京。

天文台於今日發布的強烈熱帶風暴薔路徑預測圖。（天文台圖片）

香港快運取消6月3日往返香港及東京（成田）的UO848及UO849航班。（資料圖片）

香港快運於今日下午1時表示，受強烈熱帶風暴薔薇影響，明日往返香港及東京（成田）的UO848及UO849航班將會取消，已通知受影響的乘客有關航班變動的資訊，並提供適切的協助，讓旅客可及早安排行程更改。

國泰共有4班來往東京成田機場及香港的航班會於6月3日取消。（資料圖片）

國泰表示，明日由香港前往東京成田機場的CX524和CX526，以及由成田機場回港的CX527、CX509，四班機均取消。

另外，來往香港和東京羽田機場的日航JL026、JL029，及全日空NH859、NH860，全部均會取消。

香港航空取消6月3日由香港至大阪的航班HX616，及由大阪至香港的航班HX617。(港航官網圖片)

香港航空今日亦表示，受薔薇影響，明日由香港至大阪的航班HX616，及由大阪至香港的航班HX617取消，已豁免受影響航班之重新訂位/更改航點/退票的手續費用。

大灣區航空6月3日有一班由香港前往東京的航班需延遲出發。（大灣區航空圖片）

大灣區航空則表示，受薔薇影響，大灣區航空明天由香港前往東京成田機場航班HB320延遲至下3時半出發，而回港的HB321則相應周四凌晨近2時才可到港。