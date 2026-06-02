颱風薔薇周三將橫掃大阪東京 HK Express國泰等10班機取消或延遲
強烈熱帶風暴薔薇掠過日本沖繩後，預計於明日（3日）橫掃名古屋、大阪及東京，屆時陸空交通或會受到影響。國泰航空、香港快運HK Express、香港航空及大灣區航空合共有五對共10班來自香港至東京和香港至大阪的航班取消或延遲。
香港快運（往返東京）UO848及UO849取消；
國泰（往返東京及大阪）CX524和CX526，以及CX527、CX509取消；
香港航空（往返東京）HX616及HX617取消；
大灣區航空（往返東京）HB320及HB321延遲出發。
薔薇今襲鹿兒島以南 日本有超過330個航班取消
薔薇今日掠過九州鹿兒島以南，日本今日（2日）有超過超過330個航班取消，主要集中在九州地區，其中日航取消170航班，全日空取消67航班，包括所有往返鹿兒島和宮崎機場的航班。
根據天文台今日下午2時的資訊，強烈熱帶風暴薔薇中心附近最高持續風速，為每小時90公里。隨著薔薇逐漸移向本州南部一帶，預計會於明日（3日）橫掃名古屋、大阪及東京。
香港快運於今日下午1時表示，受強烈熱帶風暴薔薇影響，明日往返香港及東京（成田）的UO848及UO849航班將會取消，已通知受影響的乘客有關航班變動的資訊，並提供適切的協助，讓旅客可及早安排行程更改。
國泰表示，明日由香港前往東京成田機場的CX524和CX526，以及由成田機場回港的CX527、CX509，四班機均取消。
另外，來往香港和東京羽田機場的日航JL026、JL029，及全日空NH859、NH860，全部均會取消。
香港航空今日亦表示，受薔薇影響，明日由香港至大阪的航班HX616，及由大阪至香港的航班HX617取消，已豁免受影響航班之重新訂位/更改航點/退票的手續費用。
大灣區航空則表示，受薔薇影響，大灣區航空明天由香港前往東京成田機場航班HB320延遲至下3時半出發，而回港的HB321則相應周四凌晨近2時才可到港。