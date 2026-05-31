颱風「薔薇」生成　廣東全省79個高溫預警生效　深圳雷陣雨將增多

據中央氣象台最新消息，今年第6號颱風「薔薇」（強熱帶風暴級）已在西北太平洋洋面上生成，目前強度已達強熱帶風暴級，且預計未來將繼續加強。受氣流及副熱帶高壓外圍影響，廣東地區正陷入「水深火熱」的悶熱與雷雨夾擊之中。截至昨日（30日）傍晚，廣東全省共有79個高溫預警信號同時生效；而深圳氣象台在今日（31日）凌晨起更連發6條預警信息，迎來大雨。雖然暴雨為廣東帶來短暫清涼，但未來數日廣東大部天氣依然炎熱，高溫最高至37℃。



據中央氣象台數據顯示，颱風「薔薇」的中心在5月30日晚上11時，位於北緯19.7度、東經128.6度，即距離菲律賓馬尼拉東北方向約990公里的洋面上。當時「薔薇」中心附近的最大風力已有11級（每秒30米），中心最低氣壓為980百帕。

「薔薇」風圈半徑相當廣闊。氣象部門預計，「薔薇」將以每小時10至15公里的速度向北偏西方向移動，強度仍將逐漸增強。

颱風「薔薇」生成。（中央氣象台）

廣東多地高溫雷雨 全省79個高溫預警生效

雖然颱風與廣東仍有一段距離，但廣東本地的天氣形勢已相當極端。據廣東氣象部門預計，未來三天廣东省大部天氣依然炎熱，呈現「下雨如倒水，雨後如蒸籠」的悶熱與雷雨同台局面。截至5月30日下午4時38分，廣東全省共有79個高溫預警信號同時生效。

「廣東天氣」預報未來三日的具體天氣。5月31日南部市縣多雲，有（雷）陣雨、局部大雨或暴雨，其餘市縣多雲到晴，有分散（雷）陣雨。最高氣溫方面，珠三角大部和粵西市縣可達33℃至36℃，其餘市縣則為30℃至32℃。

6月1日，廣東大部轉為多雲到晴天，有分散（雷）陣雨，其中南部市縣局部有大雨或暴雨。粵東沿海和珠三角南部沿海市縣最高氣溫約31℃至33℃，其餘大部市縣重拾酷熱，高溫達34℃至36℃。

6月2日，肇慶和粵北市縣多雲，有（雷）陣雨、局部大雨或暴雨，其餘市縣多雲到晴天。屆時粵東沿海市縣最高氣溫31℃至33℃，其餘大部市縣氣溫進一步飆升至34℃至37℃。

深圳凌晨連發6預警 網民：終於沒那麼熱

深圳一週天氣。（深圳天氣）

深圳今日凌晨天氣出現變化，自31日凌晨2時開始，深圳氣象台接連發出6條預警信息，迎來一場猛烈大雨。大雨過後，深圳清晨氣溫有所下降，不少深圳網民在社交平台上直呼：「終於沒那麼熱了！」

不過據深圳氣象台預報，這絲清涼恐難持久。今日（31日）深圳天氣多雲，有（雷）陣雨，局地雨勢較大，並伴有8級左右的短時大風，氣溫介乎26℃至31℃。但到了6月1日至4日，深圳將大致多雲，局地雖有短時（雷）陣雨，但氣溫將再度上升，天氣漸趨炎熱；展望6月5日至6日，雷陣雨將再度增多。

氣象部門提醒，近期民眾均需密切留意天氣變化，防範局地短時強降水及強對流天氣，幾時調整出行安排。