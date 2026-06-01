打風｜天文台料颱風薔薇周三登陸東京　南海低壓區漸增強料襲台灣

【打風／預測路徑／天文台／HKO／颱風薔薇JANGMI／遊日注意／登陸東京／遊台注意】風季開始，熱帶氣旋一個接一個生成。天文台今日（6月1日）的預報顯示，颱風薔薇料下午登陸琉球群島的沖繩本島那霸市，後再向北掠過名護市，明早（2日)減弱為強烈熱帶風暴，向東北直闖東京，料周三（3日）在靜岡至東京一帶登陸。



一風未去，又有一風準備來，天文台今日指出，預料一個低壓區會在南海中部發展，並在本周後期橫過南海東北部，移向台灣一帶。低壓區生成位置仍有分歧，有人工智能預報系統預測會在本周五（5日）於香港東南約600公里生成，不過不論人工智能、抑或傳統電腦預報系統均預測其會向東北移動，掠過台灣後，移至琉球群島至日本以東水域，路徑與薔薇相似；雖然不威脅香港，但受其下沉氣流影響，本周後期廣東地區極端酷熱，天文台預本周五市區氣溫升至35度。



颱風薔薇6月1日早上8時集結在即香港以東約1,360公里，中心附近最高持續風速每小時120公里，會在今明兩日橫過琉球群島一帶，隨後大致移向日本以南海域。（天文台圖片）

颱風薔薇今橫過琉球群島一帶 明早掠過鹿兒島市以南西之表市

天文台表示，在下午1時，颱風薔薇集結在沖繩島之西南偏南約120公里，預料向東北偏北移動，時速約18公里，橫過琉球群島一帶。

天文台預測移動路圖顯示，薔薇今日下午登陸沖繩島那霸市，後向北吹襲名護市，在當地港人要留意；天文台預測薔薇其後向東北偏北移動，明早掠過鹿兒島市以南海域種子島西之表市，並減弱為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速為每小時110公里；後靠向東北移動，料周三於日本本州南面的靜岡至東京一帶登陸，其時中心附近最高持續風速降至每小時90公里。

日本氣象聽預報風風薔薇6月1日橫掃沖繩島，2日早上吹襲西之表市，其後移向日本本州南面近岸。(日本氣象聽圖片)

日本氣象聽預測薔薇中心不會登陸東京

日本氣象聽的預報與天文台相若，都料颱風薔薇今日橫掃沖繩島，明早吹襲西之表市，其後移向日本本州南面近岸，薔薇中心不會登陸東京，可能近距離掠過千葉縣。

▼5月31日 市區氣溫回落 但仍濕熱▼



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天文台：一個低壓區會在南海中部發展 本周後期移向台灣一帶

天文台3月時指出，今年風季最早6月開始。天文台今日表示，預料一個低壓區（熱帶氣旋雛形）會在南海中部發展，並在本周後期橫過南海東北部，移向台灣一帶。

ECMWF及AI「風烏」：低壓區周五在香港東南約800至900公里生成

在天文台地球天氣網頁可見，傳統電腦預報系統歐洲中期天氣預報中心ECMWF和其他AI人工智能預報系統，對低壓區生成位置仍有分歧。ECMWF與人工智能預報系統「風烏」均料低壓區周五（5日）會在香港東南約800至900公里、台灣與菲律賓呂宋之間逐漸發展，其後掠過台灣，移向琉球群島至日本本部以東海海域。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF傳統電腦預報系統在6月1日的預報▼



▼人工智能預報系統「風烏」在6月1日的預報▼



3個人工智能預報系統料低壓區周五在香港東南600公里內生成

歐洲中期天氣預報中心人工智能AIFS、人工智能預報系統「盤古」和「伏羲」，均料低壓區周五在香港東南600公里內生成，其後向東北移動，掠過台灣，再移向琉球群島沖繩島一帶，與颱風薔薇移動路徑相似，但料屬較小型熱帶氣旋。

▼歐洲中期天氣預報中心人工智能預報系統AIFS在6月1日的預報▼



▼人工智能預報系統「盤古」在6月1日的預報▼



▼人工智能預報系統「伏羲」在6月1日的預報▼



低壓系統下沉氣流「煲熱」廣東地區 天文台料本港周五市區35度

雖然預測該南海低壓系統不會吹襲本港，但天文台指出，受其下沉氣流影響，本周後期廣東地區極端酷熱，本港市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）再次上升至達極端酷熱水平，預測明日（2日）最高33度，周三及四（3日及4日）升至34度，周五（5日）更達35度，料周六（6日)仍最高33度。

天文台6月1日上午11時半更新九天天氣預報，料前半部受低壓區下沉氣流影響極端酷熱，後半部受到低壓槽影響，有驟雨及狂風雷暴。（天文台圖片）

天文台6月1日上午11時半更新九天天氣預報，料市區氣溫未來九日介乎27至35度。（天文台圖片）

天文台預測一道廣闊低壓槽會在周末期間至下周初影響華南沿岸，該區有驟雨及狂風雷暴，本港稍為降溫，下周日（7日)市區介乎27至31度，下周二至四降至最高30度。