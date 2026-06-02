登革熱｜居深水埗基隆街男子確診　平日多到通州街公園北河街街市

衞生防護中心今日（6月2日）公布，接獲內地衞生當局通報，一名有長期病患的67歲男子，在內地確診登革熱。患者居於深水埗基隆街，潛伏期內沒有外遊，一直在香港，因此將個案列為本地感染個案。他日常主要在居所附近一帶活動，包括通州街公園和北河街街市，近期沒有印象曾在香港被蚊叮咬。



該名患者為今日本地第二宗確診個案。中心提醒市民採取措施防止蚊子滋生和採取適當防蚊措施，避免被蚊叮咬，以預防感染蚊傳疾病。



深水埗通州街公園。（資料圖片 / 高仲明攝）

通州街公園是昔日深水埗碼頭原址。（資料圖片 / 閒人止步攝）

深水埗北河街街市。（資料圖片／馮國良攝）

患者5月24日發病、6月1日北上 到當地醫院求醫時檢測確診登革熱

衞生防護中心指，67歲男患者在5月24日出現皮疹，5月26日出現發燒、頭暈及肌肉痛，同日到明愛醫院急症室求診。因發燒持續，他三日後再到私家診所求醫，他的病徵一直輕微。他與家人昨日（6月1日）前往中國內地，期間因身體不適到當地醫院求醫。

他的血液樣本經中國內地衞生當局檢驗後，證實對登革熱病毒呈陽性反應。病人目前仍然在中國內地留醫，情況穩定。

衞生防護中心。（資料圖片）

衞生防護中心公布，透過聯防聯控機制，接獲中國內地衞生當局通報一宗登革熱個案，病人潛伏期一直在香港。（資料圖片／盧翊銘攝）

今年暫19宗外地傳入及2宗本地感染登革熱個案

中心指，計及此個案，今年暫時累計錄得21宗登革熱個案，包括19宗外地傳入及兩宗本地感染個案。去年錄得59宗登革熱個案，全部屬外地傳入。2024年共錄得161宗登革熱個案，包括156宗外地傳入及五宗本地感染個案。

衞生署衞生防護中心正跟進一宗本地登革熱個案，並正聯同政府多個部門採取適當防控措施。中心人員在深水埗一帶的大廈張貼健康資訊。（政府新聞處圖片）

衞生署衞生防護中心正跟進一宗本地登革熱個案，並正聯同政府多個部門採取適當防控措施。中心人員與食物環境衞生署人員到深水埗一帶進行視察。（政府新聞處圖片）

衞生防護中心人員會到患者生活地點進行流行病學調查

衞生防護中心總監徐樂堅說，衞生署正與相關部門，包括食環署和深水埗民政事務處採取全方位跟進工作。中心人員會到病人的住所附近地點視察及進行流行病學調查。由於病人在發病後曾在深水埗一帶活動，為審慎起見，中心將於明日起在深水埗區「安心社區樓宇支援中心」設立健康站，為出現相關症狀的市民作評估，並為他們進行免費登革熱抗體檢測。健康站的服務時間為上午10時至晚上6時。

衞生防護中心總監徐樂堅（資料圖片/黃浩謙攝）

他又指，根據食環署的白紋伊蚊監測數據，深水埗及石硤尾的分區誘蚊器指數為26.2%。相比去年，今年誘蚊器指數上升的情況較早出現。視乎雨量等因素，指數仍有機會進一步上升。因此，中心預計未來數月由輸入個案引發本地傳播的風險將顯著上升。