登革熱｜過去七日錄得一宗輸入個案　病人潛伏期內曾訪星洲、大馬

衞生署衞生防護中心今日（29日）公布，由上周五至昨日（22日至28日），中心錄得一宗外地傳入的登革熱感染個案，病人於潛伏期內到過新加坡和馬來西亞。本港今年暫時累計錄得20宗登革熱個案，當中19宗外地傳入及一宗本地感染個案。



白紋伊蚊除了令人痕癢之外，更有機會傳播登革熱。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

今年累計20宗登革熱 一宗屬本地感染個案

衞生防護中心表示，由5月22日至28日，中心錄得一宗外地傳入的登革熱感染個案。病人於潛伏期內到過新加坡和馬來西亞。本港今年暫時累計錄得20宗登革熱個案，當中19宗外地傳入及一宗本地感染個案。去年錄得59宗登革熱個案，全部屬外地傳入。2024年共錄得161宗登革熱個案，包括156宗外地傳入及五宗本地感染個案。

衞生防護中心提醒，隨着氣溫上升及濕度增加，有利蚊子生長繁殖，市民應採取措施防止蚊子滋生。此外，市民不論是身處本港或前往受蚊傳疾病影響的地區，均應採取適當防蚊措施，避免被蚊叮咬，以預防感染蚊傳疾病。

衞生署衞生防護中心。（資料圖片）

衞生防護中心又指，登革熱在眾多鄰近旅遊地點普遍流行，印度尼西亞、印度和越南去年分別錄得超過12萬宗個案，馬來西亞和泰國亦分別錄得超過5萬宗個案，新加坡則錄得超過4,000宗個案。另外，根據廣東省疾病預防控制中心的資料，截至5月10日，廣東省今年共錄得97宗個案，其中8宗為本地感染病例，去年共錄得超過3,500宗本地感染病例。