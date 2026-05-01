登革熱｜增一宗越南輸入個案　今年首宗本地個案相關700人無病徵

衞生署衞生防護中心今日（1日）公布，過去一周錄得一宗外地傳入的登革熱感染個案，病人潛伏期曾到越南。至於早前本港今年首宗本地登革熱個案，中心已為約700人作健康評估，包括病人的工友及太和邨居民，全部人沒有出現病徵，而目前未收到懷疑有流行病學關連的登革熱呈報個案。



衞生防護中心公布今年首宗本地登革熱個案。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

過去一周有病人越南回港後確診登革熱

衞生防護中心公布，由4月24日至4月30日，錄得一宗外地傳入的登革熱感染個案，病人於潛伏期曾到越南。

此外，衞生防護中心4月21日曾公布錄得今年首宗本地登革熱個案，該名病人居大埔太和邨，曾在大嶼山竹篙灣朗欣路一個道路工程地盤工作，潛伏期內沒有外遊，主要在竹篙灣工地及家居附近一帶活動，報稱近期曾在工作地點一帶範圍被蚊叮咬。

衞生防護中心5月1日公布，過去一周錄得一宗外地傳入的登革熱感染個案，病人於潛伏期曾到越南。（越南國家旅遊局網頁圖片）

今年首宗本地登革熱個案 病人居所及工作地盤相關700人無病徵

衞生防護中心今日表示，已為約700人作健康評估，包括病人的工友及所住屋邨居民，全部人沒有出現病徵，中心目前未收到懷疑有流行病學關連的登革熱呈報個案。

衞生防護中心又指，本港今年暫時累計錄得17宗登革熱個案，包括16宗外地傳入及一宗本地感染個案；去年錄得59宗登革熱個案，全部屬外地傳入；2024年共錄得161宗登革熱個案，包括156宗外地傳入及五宗本地感染個案。